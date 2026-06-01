México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarte en la plataforma para asegurar tu apoyo

Descubre si tu municipio tiene vacantes disponibles y qué pasos seguir para asegurar tu lugar en la convocatoria

Guardar
Google icon
Joven profesional mexicano en traje oscuro y corbata azul con contorno blanco, posando junto al cartel institucional de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.
Al concluir la capacitación, cada aprendiz recibe un documento de acreditación de habilidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abre este lunes 1 de junio su tercer periodo de ingresos del año, según informó el Gobierno de México.

Miles de jóvenes pueden postularse hoy mismo a un centro de trabajo para iniciar su capacitación.

Si aún no te has registrado o no sabes si tu municipio está disponible en esta convocatoria, aquí está todo lo que necesitas saber antes de ingresar al sistema.

PUBLICIDAD

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)
A partir del 1 de junio, los aspirantes deben revisar el mapa de focalización para saber si su municipio está disponible. (Foto: Gobierno de México)

Qué es el programa y a quién va dirigido

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del Gobierno de México que ofrece capacitación laboral durante hasta 12 meses a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

La capacitación se realiza en empresas, negocios, talleres, tiendas u otras unidades económicas que funcionan como centros de trabajo.

Durante ese periodo, cada aprendiz recibe 9,582.47 pesos mexicanos mensuales — equivalente al salario mínimo vigente para 2026 — y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

PUBLICIDAD

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá registros en esta fecha y así puedes participar (Foto: Programas para el Bienestar)
Los aprendices reciben 9,582.47 pesos mexicanos mensuales y seguro médico del IMSS durante hasta 12 meses de capacitación. (Foto: Programas para el Bienestar)

El programa prioriza a jóvenes que residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, así como a integrantes de grupos discriminados.

Para participar como aprendiz se requiere: tener entre 18 y 29 años, residir en México, no estudiar ni trabajar, contar con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio con expedición menor a tres meses.

Las personas extranjeras interesadas en formar parte del programa deben presentar documento migratorio vigente que acredite estancia legal en el país.

Cómo registrarte paso a paso en la plataforma

La plataforma digital oficial del programa es el sistema en línea donde los jóvenes realizan el registro, la postulación, la carga de documentos y el seguimiento de su capacitación. Se accede en (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.).

Para completar el registro es obligatorio proporcionar todos los datos del formulario y entregar una fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones, en la que el solicitante sostenga su ficha de registro.

Infografía ilustrada que muestra los pasos para registrarse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo formulario digital, carga de foto, declaración y oficinas móviles.
Infografía detallada sobre los pasos para el registro en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo opciones en línea y a través de oficinas móviles para comunidades sin internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar, cada persona debe declarar bajo protesta de decir verdad que no trabaja ni estudia, y aceptar los términos de la carta compromiso.

Quienes no tengan acceso a internet pueden registrarse en las oficinas móviles, módulos que se desplazan a comunidades con alta marginación y conectividad limitada.

Qué hacer a partir del 1 de junio si ya estás registrado

Según el comunicado de Programas para el Bienestar del 27 de mayo de 2026, este es el tercer periodo de ingresos del año.

Quienes ya tienen cuenta en la plataforma deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a la plataforma y revisar el mapa de focalización para verificar si el municipio donde viven está abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención.

Conoce cómo puedes recibir aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro en tu empresa o negocio (Foto: Programas del Bienestar)
El registro en la plataforma requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente sosteniendo la ficha de registro. (Foto: Programas del Bienestar)

2. Consultar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo de interés.

3. Contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro.

Una vez enviada la postulación, el centro cuenta con 4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud.

Infografía con el título "Jóvenes Construyendo el Futuro: Qué hacer desde el 1 de junio" y cinco paneles que detallan los pasos para los participantes.
Infografía detallada de los pasos a seguir para los participantes ya registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ingresando al tercer periodo del año a partir del 1 de junio, según el comunicado oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no responde en ese plazo o la rechaza, el sistema libera automáticamente al aspirante para postularse a otro centro disponible en su zona.

La apertura es focalizada: se priorizan municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social. No todos los municipios estarán disponibles desde el primer día.

Qué pasa al terminar la capacitación

Al concluir los 12 meses, el aprendiz recibe un documento de acreditación de habilidades laborales.

Si el centro de trabajo no lo contrata, puede acceder a un catálogo de opciones para incorporarse al mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)
Una vez postulado el aspirante, el centro de trabajo tiene 4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud. (Crédito: Programas para el Bienestar)

Las postulaciones a centros de trabajo son bimestrales. Se recomienda revisar de forma regular el sitio oficial y las redes sociales del programa, donde se publican las convocatorias y cualquier cambio en el registro.

Temas Relacionados

Programas SocialesJovenes Construyendo El FuturoRegistrosProgramas Del Bienestar2026Dineromexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 1 de junio: integrantes de la CNTE llegan al Ángel de la Independencia

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 1 de junio: integrantes de la CNTE llegan al Ángel de la Independencia

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 1 de junio

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 1 de junio

Abandonan cuatro cadáveres con una narcomanta en carretera de Ciudad Juárez

El mensaje iba contra la venta de cristal en la zona, en un contexto donde La Línea ha intentado suprimir la distribución de matanfetaminas

Abandonan cuatro cadáveres con una narcomanta en carretera de Ciudad Juárez

Pride 2026: Fecha y ruta de la marcha del Orgullo LGBT en CDMX

Como cada junio, las calles de la capital volverán a llenarse de colores y orgullo

Pride 2026: Fecha y ruta de la marcha del Orgullo LGBT en CDMX

Convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: estos son canteranos de cada equipo

América aparece en segundo lugar con tres jugadores surgidos de sus fuerzas básicas

Convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: estos son canteranos de cada equipo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abandonan cuatro cadáveres con una narcomanta en carretera de Ciudad Juárez

Abandonan cuatro cadáveres con una narcomanta en carretera de Ciudad Juárez

Del envío de drogas a dirigir el tráfico de migrantes a EEUU: así operaban el líder de Los Salazar y su pareja detenidos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de junio: abandonan cuatro cuerpos bajo puente con mensaje ligado al narcomenudeo en Ciudad Juárez

De Colombia a África: así es como el Cártel de Sinaloa ha movido sus laboratorios de fentanilo y metanfetamina fuera de México

El negro historial del penal de Aguaruto: fugas masivas en el Culiacanazo, túneles, narcolujos y una nueva riña con 7 muertos

ENTRETENIMIENTO

Rafael Inclán aclara si está en bancarrota y con un pie en La Casa del Actor

Rafael Inclán aclara si está en bancarrota y con un pie en La Casa del Actor

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

Christian Nodal presume sold out en La México tras criticar a artistas que fingen boletos agotados

MasterChef 24/7: Daniela Parra recibe mensaje de su padre Héctor desde prisión y rompe en llanto

DEPORTES

Convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: estos son canteranos de cada equipo

Convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: estos son canteranos de cada equipo

Selección Mexicana apuesta a la nostalgia con Chespirito y ‘sin querer queriendo’ se desconecta de nuevas generaciones

Mundial 2026: Profeco alerta sobre plataformas de reventa de boletos ilegales

A 10 días del Mundial: cómo se vivían los días previos a México 1970 y 1986 en CDMX

Convocatoria oficial de México para el Mundial 2026: Ochoa, Gil Mora, Memote Martínez y Hormiga González en la lista