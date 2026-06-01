Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarte en la plataforma para asegurar tu apoyo

Al concluir la capacitación, cada aprendiz recibe un documento de acreditación de habilidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abre este lunes 1 de junio su tercer periodo de ingresos del año, según informó el Gobierno de México.

Miles de jóvenes pueden postularse hoy mismo a un centro de trabajo para iniciar su capacitación.

Si aún no te has registrado o no sabes si tu municipio está disponible en esta convocatoria, aquí está todo lo que necesitas saber antes de ingresar al sistema.

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A partir del 1 de junio, los aspirantes deben revisar el mapa de focalización para saber si su municipio está disponible. (Foto: Gobierno de México)

Qué es el programa y a quién va dirigido

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del Gobierno de México que ofrece capacitación laboral durante hasta 12 meses a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

La capacitación se realiza en empresas, negocios, talleres, tiendas u otras unidades económicas que funcionan como centros de trabajo.

Durante ese periodo, cada aprendiz recibe 9,582.47 pesos mexicanos mensuales — equivalente al salario mínimo vigente para 2026 — y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

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Los aprendices reciben 9,582.47 pesos mexicanos mensuales y seguro médico del IMSS durante hasta 12 meses de capacitación. (Foto: Programas para el Bienestar)

El programa prioriza a jóvenes que residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, así como a integrantes de grupos discriminados.

Para participar como aprendiz se requiere: tener entre 18 y 29 años, residir en México, no estudiar ni trabajar, contar con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio con expedición menor a tres meses.

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Las personas extranjeras interesadas en formar parte del programa deben presentar documento migratorio vigente que acredite estancia legal en el país.

Cómo registrarte paso a paso en la plataforma

La plataforma digital oficial del programa es el sistema en línea donde los jóvenes realizan el registro, la postulación, la carga de documentos y el seguimiento de su capacitación. Se accede en (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.).

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Para completar el registro es obligatorio proporcionar todos los datos del formulario y entregar una fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones, en la que el solicitante sostenga su ficha de registro.

Infografía detallada sobre los pasos para el registro en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo opciones en línea y a través de oficinas móviles para comunidades sin internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar, cada persona debe declarar bajo protesta de decir verdad que no trabaja ni estudia, y aceptar los términos de la carta compromiso.

Quienes no tengan acceso a internet pueden registrarse en las oficinas móviles, módulos que se desplazan a comunidades con alta marginación y conectividad limitada.

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Qué hacer a partir del 1 de junio si ya estás registrado

Según el comunicado de Programas para el Bienestar del 27 de mayo de 2026, este es el tercer periodo de ingresos del año.

Quienes ya tienen cuenta en la plataforma deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a la plataforma y revisar el mapa de focalización para verificar si el municipio donde viven está abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención.

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El registro en la plataforma requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente sosteniendo la ficha de registro. (Foto: Programas del Bienestar)

2. Consultar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo de interés.

3. Contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro.

Una vez enviada la postulación, el centro cuenta con 4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud.

Infografía detallada de los pasos a seguir para los participantes ya registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ingresando al tercer periodo del año a partir del 1 de junio, según el comunicado oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no responde en ese plazo o la rechaza, el sistema libera automáticamente al aspirante para postularse a otro centro disponible en su zona.

La apertura es focalizada: se priorizan municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social. No todos los municipios estarán disponibles desde el primer día.

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Qué pasa al terminar la capacitación

Al concluir los 12 meses, el aprendiz recibe un documento de acreditación de habilidades laborales.

Si el centro de trabajo no lo contrata, puede acceder a un catálogo de opciones para incorporarse al mercado laboral.

Una vez postulado el aspirante, el centro de trabajo tiene 4 días naturales para aceptar o declinar la solicitud. (Crédito: Programas para el Bienestar)

Las postulaciones a centros de trabajo son bimestrales. Se recomienda revisar de forma regular el sitio oficial y las redes sociales del programa, donde se publican las convocatorias y cualquier cambio en el registro.

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