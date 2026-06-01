Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco: “¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?"

Claudia Sheinbaum durante su conferencia maturina, mientras Felipe Calderón es retratado en una imagen alusiva a la influencia de la DEA en asuntos nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa defendiera en un evento público organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) su estrategia de seguridad, conocida como la “guerra contra el narco”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió una contundente respuesta cuestionando el verdadero origen de dicha política.

Calderón sostuvo que como presidente, solo había dos opciones: proteger a la ciudadanía como la respuesta a una situación de inseguridad, y aseguró que asumió el peso de esa decisión para servir al pueblo de México.

PUBLICIDAD

Por su parte, la mandataria planteó una duda durante su conferencia matutina de este lunes 1 de junio, cuestionando si la iniciativa fue realmente del exmandatario panista o si fue dictada desde el extranjero:

“¿La idea fue de Felipe Calderón o fue una idea de Barack Obama, porque estaba el gobierno de Obama? ¿O de las agencias de Estados Unidos? Porque a lo mejor no era el presidente y eran las agencias. Fue el momento en que la DEA tuvo mayor apertura en México; con Felipe Calderón hubo total apertura”, cuestionó Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Asimismo, la titular del Ejecutivo recordó que este nivel de injerencia por parte de las agencias estadounidenses durante aquel sexenio es un tema que ya había documentado el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su momento.

Las declaraciones de Calderón se dieron en el marco de respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante señalamientos de colaboración con agencias estadounidenses y cuestnó que se le persiga políticamente mientras otros funcionarios acusados de nexos criminales son protegidos por el gobierno federal.

PUBLICIDAD

Información en proceso...