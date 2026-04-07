Pensión Mujeres Bienestar 2026: de cuánto dinero será el siguiente depósito a las beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno de México desde principios de 2025 (Presidencia)

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno de México desde principios de 2025 que tiene el objetivo de beneficiar a la población adulta del país.

La política está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y va dirigida a mujeres de 60 a 65 años de edad. Cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

El propósito de esta pensión es reconocer el esfuerzo de las mujeres a lo largo de su vida, ya que sobre ellas han recaído de manera desigual e histórica las tareas del hogar y el cuidado familiar, funciones que suelen pasar inadvertidas y carecen de valoración social.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿De cuánto dinero será el siguiente pago de Pensión Mujeres Bienestar?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer modificaciones en el siguiente depósito de la Pensión Mujeres Bienestar por lo que se espera que el pago a las beneficiarias sea de la misma cantidad de dinero, es decir, 3,100 pesos.

El siguiente periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo durante mayo. Cabe recordar que el programa distribuye los recursos cada dos meses de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Mientras tanto, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

Impacto social del programa

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar representa un hito en la protección social. Según datos oficiales, para finales de 2025, 3 millones de mujeres reciben este apoyo, lo que constituye una expansión sin precedentes en las políticas de inclusión social en México.

Entre los cambios más significativos figura la garantía de acceso automático: toda mujer que cumple 65 años se convierte en derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.