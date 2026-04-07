Pensión Mujeres Bienestar 2026: cuándo es el siguiente periodo de pagos de 3 mil 100 pesos para todas los beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México destinada a brindar un respaldo económico a mujeres adultas que viven en el país.

Este apoyo económico tiene como prioridad a mujeres de 60 a 64 años, garantizando que el apoyo se otorgue a todas quienes estén dentro de ese rango de edad.

En el periodo anterior, las beneficiarias obtuvieron 3 mil pesos cada dos meses, a través de depósitos realizados por el Banco del Bienestar. Para 2026, el monto asignado subió a 3 mil 100 pesos.

Al inicio, el programa social integraba únicamente a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, resolvió extender la cobertura e incluir desde los 60 años.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

La Secretaría del Bienestar dirige la coordinación de la iniciativa, ocupándose tanto del registro de beneficiarias como de la entrega de apoyos y la administración de los trámites necesarios.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

De acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría del Bienestar, el siguiente periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará durante mayo.

Esto corresponde a la periodicidad establecida por la Secretaría del Bienestar, que efectúa los pagos cada dos meses. De este modo, la próxima entrega para todas las mujeres registradas será en marzo de 2026.

El siguiente periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar se repartirán de forma escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiaria vinculada a su tarjeta del Banco del Bienestar.

Hasta el momento no se han detallado las fechas específicas en que las mujeres de 60 a 64 años y mayores recibirán los depósitos.

Se sugiere consultar los anuncios oficiales de la Secretaría del Bienestar y sus medios digitales para saber la fecha precisa de comienzo de los abonos.

Estos pagos se realizan conforme al calendario publicado por la entidad federal del Gobierno de México, en el que se especifican jornadas y letras.

El depósito correspondiente al mes de abril próximo será el tercero de 2026, destinado al periodo de marzo y abril.

Las beneficiarias de este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Cómo formar parte de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

Al igual que los depósitos, la convocatoria para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar de personas adultas mayores de 60 a 64 años o más se realiza cada dos meses.

Durante ese periodo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, comunica las fechas de registro siguiendo un calendario difundido en redes sociales y en la conferencia matutina presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego, quienes desean ser beneficiarias deben asistir a los módulos de la Secretaría del Bienestar para entregar los documentos requeridos.

Finalmente, deben aguardar instrucciones mediante una llamada o mensaje a los teléfonos proporcionados durante el registro para presentarse al sitio y recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los documentos que las futuras beneficiarias deben llevar son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (credencial para votar, INAPAM, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfonos de contacto, tanto celular como de casa

Documentos necesarios para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Gobierno de México.