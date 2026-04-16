México

Pemex niega incendio en Refinería de Tula: “Fue un incidente menor con presencia de humo”

La empresa destaca que la instalación de Hidalgo funciona sin alteraciones

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Petróleos Mexicanos desmiente incendio en la refinería de Tula y calma rumores surgidos en redes sociales. REUTERS/Daniel Becerril
Petróleos Mexicanos desmiente incendio en la refinería de Tula y calma rumores surgidos en redes sociales. REUTERS/Daniel Becerril

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este 16 de abril que no se registró incendio en la refinería de Tula, tras versiones que circularon en redes sociales.

En sus redes sociales, la empresa estatal asegura que ocurrió “un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería de Tula, donde personal actuó de forma inmediata.

Un comunicado oficial de Pemex informa que la instalación situada en Hidalgo funcionó sin alteraciones después de reportarse humo en una de sus unidades, descartándose lesiones al personal y daños estructurales
En sus redes, Pemex subió una foto del incidente declarándolo como falso. Crédito: X/@Pemex Captura de Panatalla

La paraestatal reportó que no hay personas lesionadas ni se detectan daños en las instalaciones.

De acuerdo con Pemex, la refinería continúa en operación y cumple con sus programas de producción habituales.

En cuatro meses, cinco incidentes en infraestructura de Pemex

Pemex acumula al menos cinco accidentes de alto perfil y ocho muertes en sus instalaciones entre enero y abril de 2026. REUTERS/Luis Manuel López
Pemex acumula al menos cinco accidentes de alto perfil y ocho muertes en sus instalaciones entre enero y abril de 2026. REUTERS/Luis Manuel López

De enero a abril de 2026, Pemex registró al menos cinco accidentes de alto perfil en instalaciones de Veracruz, Tabasco, Texas y el Golfo de México. Entre los más graves, destaca el incendio del 17 de marzo en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde cinco personas fallecieron tras el desbordamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos.

Otros episodios recientes incluyen la detección de hidrocarburo en un cuerpo de agua de la comunidad Benito Juárez, en Coatzintla, Veracruz, y un derrame de aceite en el arroyo Hueleque, en Poza Rica, ambos provocados por lluvias y desbordamientos en áreas bajo mantenimiento.

En la refinería Deer Park, ubicada en Texas y propiedad de Pemex, se reportó el pasado 12 de abril un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston, generado durante operaciones de carga entre dos embarcaciones. De acuerdo con la empresa, la fuga fue contenida en dos días.

El pasado 9 de abril, otro incendio afectó una bodega de coque dentro de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, sin que se reportaran lesionados. Meses antes, en marzo, se documentaron varios derrames de crudo en el Golfo de México, ligados a infraestructura petrolera, que contaminaron cientos de kilómetros de costa.

La refinería Olmeca, puesta en marcha durante el sexenio anterior, acumula al menos ocho muertes desde su entrada en operaciones en 2022. Dicha planta, la más nueva del país ha generado más incidentes mortales y técnicos que otras refinerías con décadas de antigüedad.

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