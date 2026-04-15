Pemex en llamas: cuatro meses, múltiples derrames y una refinería que acumula muertes

Las recientes precipitaciones intensas provocaron la aparición de residuos químicos en cuerpos de agua de Poza Rica y Coatzintla, lo que llevó a la activación de operativos de limpieza y a una nueva evaluación de los riesgos ambientales. (Infobae-Itzallana)

Cada vez que llueve fuerte en Veracruz, el miedo regresa. Este martes 14 de abril, autoridades confirmaron la presencia de residuos de aceite en el arroyo Hueleque, en Poza Rica, tras las lluvias de los últimos días. Pemex activó un operativo de limpieza, pero el episodio no es una excepción: es parte de un patrón que se repite mes tras mes en 2026.

En el municipio de Coatzintla, también se detectó hidrocarburo en un cuerpo de agua de la comunidad Benito Juárez, afectando la bocatoma de agua de la CAEV en Corralillos. La causa, según Pemex: el desbordamiento de un área en mantenimiento del oleoducto Fobos–CAB Tajín.

El mapa de los incidentes en 2026

Lo que ocurrió en Veracruz no es un caso aislado. En lo que va del año, Petróleos Mexicanos ha protagonizado una serie de accidentes que abarcan distintos estados y hasta territorio estadounidense:

12 de abril — Texas: Derrame de diésel en el canal de navegación de Houston , en la refinería Deer Park, originado durante operaciones de carga entre dos embarcaciones. Pemex aseguró que fue contenido en dos días.

9 de abril — Tabasco: Incendio en una bodega de coque dentro de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Sin lesionados, pero con investigación abierta.

17 de marzo — Tabasco: Incendio en la refinería Olmeca con cinco personas fallecidas . El fuego se originó por el desbordamiento de aguas con residuos de hidrocarburos.

Marzo — Golfo de México: Derrames de crudo vinculados a infraestructura petrolera que afectaron cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos.

14 de abril — Veracruz: El derrame más reciente, en Poza Rica y Coatzintla.

Dos Bocas: la refinería más cara y la más problemática

La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, concentra buena parte de las alarmas. Desde su entrada en operaciones, la instalación —considerada la obra emblemática del sexenio pasado— ha acumulado al menos ocho muertes, fallas técnicas, incendios, explosiones y paros operativos.

El contraste es incómodo: se trata de la refinería más nueva del país, pero su historial de incidentes supera al de instalaciones con décadas de antigüedad.

Crédito: Captura de video mejorada con Inteligencia Artificial.

El costo ambiental que no aparece en los boletines

Más allá de los comunicados oficiales de Pemex —que sistemáticamente califican los incidentes como contenidos y sin riesgo para la población— hay un daño que se acumula en silencio.

Investigaciones documentadas a principios de marzo señalan afectaciones a manglares, fauna marina y ecosistemas costeros en la zona de Dos Bocas. Fugas en ductos cercanos han dejado huella en los ecosistemas de la región durante años recientes, y los derrames en el Golfo de México siguen sin una rendición de cuentas clara.

Pemex's Olmeca refinery in Dos Bocas, after a fire at its facilities in Paraiso, Tabasco state, Mexico, April 9, 2026. REUTERS/Luis Manuel Lopez

La pregunta que nadie responde

Especialistas y comunidades afectadas llevan meses exigiendo lo mismo: mayor mantenimiento, transparencia y control en las instalaciones de Pemex. Por ahora, la petrolera responde con operativos de limpieza y boletines que aseguran que todo está bajo control.

Pero los números de 2026 cuentan otra historia: cinco incidentes documentados en cuatro meses, ocho muertes acumuladas en Dos Bocas y kilómetros de costa afectada. Una historia que, con cada lluvia fuerte, amenaza con sumar un capítulo más.