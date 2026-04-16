Pensión del Bienestar: ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?

Una modificación en el calendario afectará el apoyo económico este mayo debido al día inhábil; la información oficial busca que ningún beneficiario se quede sin su dinero.

El próximo pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores podría registrar un ajuste en las fechas de depósito debido a la suspensión de operaciones bancarias el viernes 1 de mayo, considerado día inhábil por el Día del Trabajo en México.

El programa entrega un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales y, ante este cierre masivo de bancos, los depósitos que correspondían a ese día se realizarían en la siguiente fecha hábil, prevista para el lunes 4 de mayo.

La Secretaría del Bienestar no realizó depósitos durante abril. Esto responde al ciclo operativo de la Pensión del Bienestar, el cual establece entregas cada dos meses.

Después del pago de marzo, el calendario suspendió los depósitos en abril y los reanudará para el bimestre mayo-junio.

Las autoridades insisten en que la pausa de abril no representa cancelación ni reducción del apoyo, ya que el programa está garantizado como un derecho constitucional.

La suspensión bancaria por el Día del Trabajo modifica el calendario de la Pensión del Bienestar para adultos mayores este mayo.

El calendario de pagos podría iniciar el 4 de mayo tras el inhábil del Día del Trabajo

El esquema de dispersión distribuye los 6 mil 400 pesos a través de tarjetas del Banco del Bienestar, organizando las entregas por orden alfabético de apellidos.

Si la fecha coincide con un día festivo bancario, como ocurre este año con el 1 de mayo, el depósito se pospone al siguiente día hábil.

La Secretaría del Bienestar anunciará oficialmente el calendario de pagos días antes del inicio de los depósitos, con el fin de evitar confusiones.

Las autoridades federales exhortan a los beneficiarios a mantenerse informados por medio de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar. Recomiendan verificar las fechas exactas de pago y respetar los días asignados en el calendario.

Si el depósito no aparece el primer día previsto, puede deberse a la programación por apellidos y no a un retraso. “El llamado es a revisar el calendario oficial y respetar las fechas asignadas”, cita el medio.

La Secretaría del Bienestar garantiza que la pausa en los depósitos de abril no implica reducción ni cancelación del apoyo económico.(Secretaría del Bienestar)

Acudir a sucursales después de los primeros días puede evitar aglomeraciones

El reinicio de los depósitos suele generar una mayor concentración de personas en sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar, sobre todo en los primeros días de dispersión.

Por esta razón se recomienda acudir de forma escalonada, utilizando la tarjeta para compras en establecimientos participantes o para retirar en días posteriores. No es obligatorio realizar la operación el mismo día del depósito, lo que contribuye a disminuir filas y aglomeraciones.

El uso de la tarjeta del Banco del Bienestar permite a las personas beneficiarias hacer compras directamente o retirar su dinero en cajeros automáticos sin acudir necesariamente a sucursal el día del depósito.

La Secretaría del Bienestar recuerda que el derecho al apoyo está protegido y que las reglas de operación tienen la finalidad de garantizar una entrega ordenada y transparente de los recursos para los beneficiarios en todo el país.