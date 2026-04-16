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Mousse de aguacate y cacao: postre vegano, bajo en azúcar y lleno de antioxidantes

Te decimos la receta para que disfrutes de un delicioso postre

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mousse de aguacate y cacao -México- 16 abril
(Gemini)

Un postre saludable, cremoso y con sabor intenso a chocolate no tiene por qué estar repleto de azúcar ni lácteos. El mousse de aguacate y cacao es una opción vegana y fácil, perfecta para quienes buscan cuidarse sin resignar placer.

El aguacate le da una textura sedosa y aporta grasas saludables, mientras que el cacao amargo suma antioxidantes y ese perfil profundo de chocolate que enamora.

Ideal como postre liviano, merienda o snack energético, es apto para chicos y grandes, y podés ajustarlo a tu gusto con el endulzante que prefieras.

Receta de mousse de aguacate y cacao

La base es aguacate maduro, cacao amargo en polvo, un toque de leche vegetal y endulzante natural. El resultado: mousse aireado, firme y con sabor a bombón.

mousse de aguacate y cacao -México- 16 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 aguacates medianos (bien maduros)
  2. 3 cucharadas de cacao amargo en polvo
  3. 3-4 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto)
  4. 3 cucharadas de leche vegetal (almendra, avena, soja)
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  6. Una pizca de sal fina

Cómo hacer mousse de aguacate y cacao, paso a paso

  1. Cortar los aguacates por la mitad, retirar el carozo y extraer la pulpa.
  2. Colocar la pulpa en licuadora o procesadora junto con el cacao, el endulzante, la leche vegetal, la vainilla y la pizca de sal.
  3. Procesar 1-2 minutos, hasta lograr una crema bien lisa y homogénea.
  4. Probar y ajustar dulzor si hace falta. Si deseás una textura más aireada, añadir 1-2 cucharadas extra de leche vegetal.
  5. Volcar en copas individuales y llevar a heladera mínimo 30 minutos antes de servir.
  6. Decorar con frutas frescas, coco rallado, chips de chocolate o semillas.
mousse de aguacate y cacao -México- 16 abril
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 2 g

Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 2 días en recipiente tapado.

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