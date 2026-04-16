Mousse de aguacate y cacao: postre vegano, bajo en azúcar y lleno de antioxidantes

Un postre saludable, cremoso y con sabor intenso a chocolate no tiene por qué estar repleto de azúcar ni lácteos. El mousse de aguacate y cacao es una opción vegana y fácil, perfecta para quienes buscan cuidarse sin resignar placer.
El aguacate le da una textura sedosa y aporta grasas saludables, mientras que el cacao amargo suma antioxidantes y ese perfil profundo de chocolate que enamora.
Ideal como postre liviano, merienda o snack energético, es apto para chicos y grandes, y podés ajustarlo a tu gusto con el endulzante que prefieras.
Receta de mousse de aguacate y cacao
La base es aguacate maduro, cacao amargo en polvo, un toque de leche vegetal y endulzante natural. El resultado: mousse aireado, firme y con sabor a bombón.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
Ingredientes
- 2 aguacates medianos (bien maduros)
- 3 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 3-4 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto)
- 3 cucharadas de leche vegetal (almendra, avena, soja)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Una pizca de sal fina
Cómo hacer mousse de aguacate y cacao, paso a paso
- Cortar los aguacates por la mitad, retirar el carozo y extraer la pulpa.
- Colocar la pulpa en licuadora o procesadora junto con el cacao, el endulzante, la leche vegetal, la vainilla y la pizca de sal.
- Procesar 1-2 minutos, hasta lograr una crema bien lisa y homogénea.
- Probar y ajustar dulzor si hace falta. Si deseás una textura más aireada, añadir 1-2 cucharadas extra de leche vegetal.
- Volcar en copas individuales y llevar a heladera mínimo 30 minutos antes de servir.
- Decorar con frutas frescas, coco rallado, chips de chocolate o semillas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones pequeñas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 2 g
Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 2 días en recipiente tapado.