Mousse de aguacate y cacao: postre vegano, bajo en azúcar y lleno de antioxidantes

(Gemini)

Un postre saludable, cremoso y con sabor intenso a chocolate no tiene por qué estar repleto de azúcar ni lácteos. El mousse de aguacate y cacao es una opción vegana y fácil, perfecta para quienes buscan cuidarse sin resignar placer.

El aguacate le da una textura sedosa y aporta grasas saludables, mientras que el cacao amargo suma antioxidantes y ese perfil profundo de chocolate que enamora.

Ideal como postre liviano, merienda o snack energético, es apto para chicos y grandes, y podés ajustarlo a tu gusto con el endulzante que prefieras.

Receta de mousse de aguacate y cacao

La base es aguacate maduro, cacao amargo en polvo, un toque de leche vegetal y endulzante natural. El resultado: mousse aireado, firme y con sabor a bombón.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

2 aguacates medianos (bien maduros) 3 cucharadas de cacao amargo en polvo 3-4 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto) 3 cucharadas de leche vegetal (almendra, avena, soja) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Una pizca de sal fina

Cómo hacer mousse de aguacate y cacao, paso a paso

Cortar los aguacates por la mitad, retirar el carozo y extraer la pulpa. Colocar la pulpa en licuadora o procesadora junto con el cacao, el endulzante, la leche vegetal, la vainilla y la pizca de sal. Procesar 1-2 minutos, hasta lograr una crema bien lisa y homogénea. Probar y ajustar dulzor si hace falta. Si deseás una textura más aireada, añadir 1-2 cucharadas extra de leche vegetal. Volcar en copas individuales y llevar a heladera mínimo 30 minutos antes de servir. Decorar con frutas frescas, coco rallado, chips de chocolate o semillas.

(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 14 g

Proteínas: 2 g

Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 2 días en recipiente tapado.