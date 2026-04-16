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Qué necesita América para volver a la Concachampions tras su eliminación

La eliminación complica el panorama, pero todavía hay opciones para clasificar en la edición 2026-2027

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Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Club America v Nashville SC - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 14, 2026 Club America players pose for a team picture before the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Club America v Nashville SC - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 14, 2026 Club America players pose for a team picture before the match REUTERS/Henry Romero

La caída del América ante Nashville SC en la Concacaf Champions Cup no solo significó una eliminación dolorosa, sino que también complicó el panorama del equipo azulcrema en su intención de mantenerse en la élite internacional.

Con la eliminación consumada, el conjunto dirigido por André Jardine se ve obligado a replantear su ruta para volver al torneo más importante de clubes de la región. La clasificación a la próxima edición de la Concachampions se ha convertido en una prioridad inmediata, especialmente considerando la exigencia de la directiva.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Club America v Nashville SC - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 14, 2026 Club America's Raphael Veiga looks dejected after the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Club America v Nashville SC - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 14, 2026 Club America's Raphael Veiga looks dejected after the match REUTERS/Henry Romero

El propietario del club, Emilio Azcárraga, ha sido claro respecto a sus aspiraciones: “Quiero ir al Mundial de clubes”, una meta que se mantiene vigente, pero que depende directamente de lograr el boleto al certamen continental.

El reglamento actual establece distintos caminos para los equipos de la Liga MX. Uno de ellos es consagrarse en la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes mexicanos y de la MLS. En caso de que un equipo de México levante el trofeo, se habilita un cupo adicional que puede beneficiar a otro club bien posicionado en la tabla acumulada.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Club America v Nashville SC - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 14, 2026 Club America's Raphael Veiga looks dejected after the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Club America v Nashville SC - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 14, 2026 Club America's Raphael Veiga looks dejected after the match REUTERS/Henry Romero

Otra vía es a través de los campeonatos locales. El título del Apertura 2025 ya tiene dueño en Toluca, mientras que el Clausura 2026 aún está en disputa. Los campeones de ambos torneos acceden directamente a fases avanzadas del certamen internacional, mientras que los subcampeones también aseguran su participación desde rondas previas.

Además, el sistema contempla a los equipos más constantes en el año futbolístico. Aquellos clubes que no disputen la final, pero sumen la mayor cantidad de puntos en la tabla general combinada, también obtienen su lugar en la competencia.

El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro.
El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro. (TW Chivas)

En este escenario, América enfrenta un reto considerable, ya que necesita cerrar con fuerza el torneo para alcanzar posiciones que le permitan aspirar a uno de esos boletos. La diferencia de puntos respecto a Guadalajara representa un obstáculo que deberá superar en las jornadas restantes.

A pesar de la dificultad, el historial internacional del club respalda su ambición. Con siete títulos en la Concacaf, América sigue siendo uno de los referentes de la región, aunque el presente le exige resultados inmediatos.

El margen de error es mínimo y el cierre de temporada será determinante. Las Águilas aún tienen opciones, pero deberán responder en la cancha si quieren volver a competir por el protagonismo internacional que históricamente han tenido.

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