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Alex Bisogno insinúa que Michaela podría tener exclusividad con Ventaneando: “Hay otros intereses”

El hermano de Daniel lanzó duros señalamientos hacia Cristina Riva Palacio

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Alex Bisogno rompió el silencio sobre su relación con Pati Chapoy, tras rumores de tensiones entre ambos.
Alex Bisogno rompió el silencio sobre su relación con Pati Chapoy, tras rumores de tensiones entre ambos. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

Alex Bisogno no descartó que la hija de Daniel Bisogno, Michaela, tenga aparente exclusividad con el programa Ventaneando, tras más de un año de distanciamiento familiar y una disputa pública con Cristina Riva Palacio, madre de la menor.

En un encuentro reciente con prensa, Alex, hermano de Daniel, describió el último año como uno de los más difíciles de su vida, marcado por la enfermedad y muerte de su hermano y por la ruptura con su sobrina.

Aseguró que el distanciamiento de Michaela no es decisión de la niña, sino de su madre, y atribuyó la situación a un supuesto intento de venganza por parte de Riva Palacio debido a las declaraciones públicas sobre la relación familiar.

“No van a haber actualizaciones sobre ese tema, porque ya está muy claro que no quieren que tenga yo relación con ella”, dijo Bisogno.

Sostuvo que la madre de Michaela manipularía el entorno de Daniel y señaló que, aunque se le impide hablar de la menor, la niña aparece públicamente en Ventaneando, lo que considera una contradicción.

Tres personas sentadas en un set de televisión. Una mujer de cabello corto y blusa azul, una mujer de cabello largo rubio y chaqueta negra, y un hombre de camisa negra
Pati Chapoy, acompañada de Cristina y Alex Bisogno, hermanos del fallecido presentador Daniel Bisogno, durante una emotiva entrevista en el programa Ventaneando. (YouTube: Ventaneando)

Bisogno acusa contradicción y sugiere intereses de exclusividad

Alex Bisogno apuntó que, mientras a él y a su familia se les ha restringido el contacto con Michaela por decisión de su madre, la menor sí aparece en el espacio televisivo donde trabajaba Daniel Bisogno.

Resaltó la contradicción entre pedirle que no hable de su sobrina y mostrarla en televisión:

“Me parece que es una contradicción, porque por un lado me impide a mí que hable de la niña, a toda la gente, nadie puede verla...y de repente volteamos y está en Ventaneando”, afirmó.

(Ventaneando // IG: @bisognodaniel)
(Ventaneando // IG: @bisognodaniel)

Asimismo, dijo: “Sin embargo, ya después te das cuenta de que hay otros intereses, como una exclusividad, tal vez, para el programa en donde trabajaba su papá”.

Cuestionó la decisión de apartar a Michaela de su abuelo, quien tiene ochenta y dos años, y advirtió que la niña podría reclamarlo en el futuro.

Rechaza versiones sobre la herencia y acusa daño moral

Bisogno rechazó las versiones que lo acusan de buscar la herencia de Michaela. Afirmó que nunca ha peleado por bienes y que esas acusaciones fueron un pretexto para alejarlo del entorno de Daniel y desacreditarlo públicamente:

“Desde el día uno yo salía a decir que no era cierto. Nadie quiere una herencia, nadie”. Aseguró que las acusaciones en su contra dañaron su prestigio y su carrera, pero que ha decidido no proceder legalmente para evitar mayores conflictos. “No voy a poner restricciones porque no tengo nada que ocultar”, explicó.

Acusan a Alex Bisogno de vaciar la casa de Daniel tras su muerte
Acusan a Alex Bisogno de vaciar la casa de Daniel tras su muerte. (Instagram)

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