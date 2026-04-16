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Cómo saber si tu perro sufre dolor de articulaciones antes de que sea tarde

No esperes a que sea viejo, el suplemento que protege las patas de los perros jóvenes y que previene el desgaste de articulaciones

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Diferentes manifestaciones físicas y cambios en el comportamiento pueden advertir deficiencias invisibles y la importancia de diversificar la nutrición en etapas clave de la vida canina
Diferentes manifestaciones físicas y cambios en el comportamiento pueden advertir deficiencias invisibles y la importancia de diversificar la nutrición en etapas clave de la vida canina

Perros que presentan desgaste, disminución de movilidad o caída de pelaje pueden necesitar ajustes en su alimentación o el uso de suplementos para mejorar su salud sin aumentar su peso. La nutrición es fundamental para asegurar el buen estado del pelo y las articulaciones, principalmente en perros mayores o aquellos con alta actividad. La especialista en nutrición canina consultados por Maca Recetas, Andrea Bernal, destacan los signos que permiten identificar la necesidad de incrementar el aporte calórico o atender el cuidado articular.

El Omega 3 es un nutriente indicado para mantener el pelaje sano y reducir la caída en perros sin que esto implique un aumento de peso. La pérdida de pelo a pesar de una alimentación de calidad y la ausencia de problemas en la piel puede señalar una deficiencia de Omega 3. Andrea Bernal, especialista en nutrición animal, comenta que los suplementos como glucosamina y rutina ayudan a proteger las articulaciones y pueden administrarse a cualquier edad: “No importa si tu perro tiene dos, tres, siete o ocho años, puedes darle glucosamina. Vas a notar la diferencia en la movilidad”.

Existen alimentos del mercado para perros mayores de siete años con estos suplementos incorporados. Si el alimento habitual no los incluye, puede agregarse el suplemento en forma separada.

Primer plano de un perro Golden Retriever de pelaje dorado, inclinando la cabeza. Sus grandes ojos marrones miran fijamente a la cámara, con un fondo difuminado.
Signos sutiles anticipan problemas mayores en animales domésticos, dejando en evidencia la utilidad de observar cuidadosamente y consultar fuentes especializadas en nutrición animal

Cómo detectar si el perro necesita más alimento o sufre dolor articular

Un indicador relevante de insuficiencia calórica es el vómito amarillo. El vómito de bilis o ácidos gástricos suele deberse a períodos prolongados sin alimento o a la falta de comida, según explica Bernal a Maca Recetas. Además, un perro demasiado delgado, con pérdida de pelo y signos de desnutrición necesita un mayor aporte de calorías, lo cual puede suceder incluso con croquetas de alto precio.

La presencia de dolor articular se nota por la reducción de movilidad, la falta de interés en los paseos o la dificultad para levantarse. El conocimiento del comportamiento normal de la mascota permite detectar anomalías. Durante el invierno, los síntomas articulares se hacen más evidentes: el perro presenta rigidez y puede preferir acurrucarse. Estas manifestaciones aparecen antes de que el dolor sea grave, ya que los perros tienden a ocultarlo hasta fases avanzadas.

Si tu perro se hace una herida, estos son los pasos que debes seguir (Fetch Vet)
Si tu perro se hace una herida, estos son los pasos que debes seguir (Fetch Vet)

El ejercicio y los suplementos también son útiles en perros jóvenes

Para determinar si un perro posee alta actividad, conviene observar el desarrollo muscular. Aquellas mascotas que corren frecuentemente y mantienen un buen tono muscular suelen ser consideradas activas, por lo que requieren más calorías. El ejercicio diario es esencial y no depende de la edad: la recomendación mínima es de media hora, similar a la sugerida para personas.

En áreas reducidas, la actividad física y la estimulación son herramientas clave para evitar el deterioro articular derivado de la inactividad. Estos cuidados benefician a perros de todas las edades, no solo a los ancianos. Los suplementos con glucosamina también previenen el desgaste en perros adultos jóvenes, resalta Andrea Bernal.

Un Perro Retriever de Nueva Escocia rojizo y blanco está de pie de perfil sobre un campo con parches de nieve y hierba seca, con árboles desenfocados al fondo
Un hermoso Perro Retriever de Nueva Escocia de color rojizo con manchas blancas en el pecho y las patas, de pie en un campo con hierba y nieve bajo el sol. (Duck Toller Wikipedia)

Qué hacer ante el avance del daño articular

Cuando la enfermedad articular progresa hasta el punto de no ser reversible, existen alternativas para disminuir el dolor. La combinación de alimentos con glucosamina y rutina, una dieta equilibrada y ejercicio moderado ayuda a mantener la calidad de vida del animal. En situaciones de dolor avanzado, el veterinario puede indicar protectores articulares adicionales. Es recomendable seguir con la suplementación, sobre todo en épocas frías, para reducir la rigidez y las molestias.

La frecuencia de alimentación varía según la especie. Los perros pueden ayunar entre dos y tres comidas diarias sin inconvenientes. Por el contrario, los gatos necesitan acceso permanente a la comida, ya que carecen de reservas y su metabolismo exige una ingesta continua.

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