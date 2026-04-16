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Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 16 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 16 de abril
Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 16 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,25 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0% si se compara con los 17,25 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,64%, por ello en términos interanuales acumula aún un descenso del 11,39%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, frenó con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 3,16%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (8,85%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

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