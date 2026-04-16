Actriz mexicana es criticada por “ignorar” a actor de ‘Malcolm In The Middle’: se defiende de la polémica

La actriz aseguró que todo se debió a la presión del evento.

La visita del elenco de Malcolm in the Middle a México generó gran entusiasmo entre los seguidores de la serie, pero también desató una polémica inesperada que involucró a la actriz Nashla Aguilar, luego de un momento viral durante un evento en la capital del país.

Los actores Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) llegaron a la Ciudad de México como parte de la promoción de la nueva producción titulada Life’s Still Unfair, la cual ha captado la atención del público tras su reciente estreno en Disney+.

(Disney+)

Durante su estancia, los protagonistas participaron en distintos programas y encuentros con fans, incluyendo una aparición en el matutino “Venga la Alegría” y una convivencia con figuras del entretenimiento nacional. Sin embargo, fue en una gala privada donde ocurrió una situación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Un video difundido en plataformas digitales mostró el momento en que Nashla Aguilar se acercó a Frankie Muniz para saludarlo con un abrazo. No obstante, instantes después, cuando Christopher Masterson extendió los brazos esperando un gesto similar, la actriz se retiró sin corresponder la acción, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

El momento generó miles de reacciones y comentarios en plataformas digitales.

El clip provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos internautas cuestionaron la actitud de la actriz con mensajes como: “Me dio pena ajena”, “Qué falta de respeto dejarlo así”, “Definitivamente no es fan, solo fue por la foto”, y “Hay personas que no merecen estas experiencias”.

Ante la viralización del momento, Nashla Aguilar ofreció su versión de los hechos para aclarar la situación y frenar las críticas en su contra. La actriz explicó que no existió ninguna intención de ignorar al actor y que todo se debió a factores externos relacionados con la organización del evento.

“Obviamente quería abrazar a Francis, pero la gente de Disney nos pidió que nos apuráramos... no crean que lo rechacé, ¡cómo creen!”, declaró, señalando que la logística del evento impidió que pudiera interactuar más tiempo con el elenco.

La actriz explicó lo que ocurrió en el video que se volvió viral en redes sociales.

Más allá de la controversia, la visita de los actores a México resultó exitosa, impulsando el interés por la nueva producción y generando un notable aumento en la popularidad de la serie original. La presencia del elenco reforzó el vínculo con el público mexicano, que respondió con entusiasmo ante su regreso.