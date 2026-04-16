México

Acosta Naranjo amenaza con movilizaciones y protestas si le niegan registro a “Somos Mx”

La organización advierte que podría afectar al Mundial si el INE hace un “atraco a la ciudadanía”

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Guadalupe Acosta Naranjo indicó que el viernes se reunirán para organizar la marcha. | Somos MX
Guadalupe Acosta Naranjo explica el siguiente paso de "Somos Mx" | Somos MX

El futuro de Somos México como partido político nacional enfrenta una etapa decisiva tras la reciente resolución del Tribunal Electoral, que ha dejado en suspenso la validez de su registro y, según su dirigente Guadalupe Acosta Naranjo, podría desencadenar movilizaciones de gran escala en la Ciudad de México, incluso con repercusiones sobre la próxima Copa Mundial de Futbol.

La organización mantiene actualmente 205 asambleas reconocidas, luego de que el Tribunal anulara 41 de las 246 inicialmente validadas por el Instituto Nacional Electoral. Aunque la cifra todavía supera el umbral mínimo necesario, nuevos hallazgos de afiliaciones duplicadas podrían disminuir ese número y comprometer su participación en las elecciones de 2027.

Según Acosta Naranjo, el grupo no esperará a que se confirme una negativa oficial para actuar. “Nos vamos a movilizar antes de que el Tribunal tome su decisión definitiva”, aseguró, y precisó que existe ya una comisión interna encargada de diseñar un plan de acción para “elevar el costo político si se pretende cometer un atraco en contra de la ciudadanía”.

Sigue en la contienda para formar un partido político
Somos MX proviene de una facción de Marea Rosa. Crédito:SomosMxMexico - X

El dirigente sostiene que Somos México cumplió “con los requisitos legales, de manera transparente y bajo la supervisión directa del INE”, por lo que se muestra confiado en lograr el registro. Sin embargo, advierte que de no conseguirlo, el movimiento se hará sentir en las calles. “Nos sentimos absolutamente seguros de nuestro registro y nos vamos a movilizar porque México ya tiene partido y sin partido no hay Mundial, algo haremos”, sentenció.

El Instituto Nacional Electoral tiene plazo hasta finales de junio para anunciar su resolución definitiva sobre el registro del partido. Será este dictamen el que determine si Somos México podrá competir en los próximos comicios y figurar en las boletas electorales.

La decisión del Tribunal Electoral, que permitió la anulación de asambleas por presuntas afiliaciones duplicadas con Morena, representa un reto adicional para la agrupación. De confirmarse nuevas inconsistencias, su posibilidad de registrar la candidatura nacional podría verse frustrada.

En este contexto, la pregunta sobre el destino inmediato de Somos México tiene una respuesta clara: si el registro les es negado, el grupo recurrirá a la protesta pública, advirtiendo que sus acciones podrían incluso incidir en la organización de la Copa Mundial de Futbol en la capital mexicana.

Consejo Consultivo de Somos México

La organización superó el mínimo legal de 256 mil 030 afiliaciones exigidas por la ley electoral.
La organización superó el mínimo legal de 256 mil 030 afiliaciones exigidas por la ley electoral.

El pasado 21 de febrero de 2026, Somos México presentó durante su Asamblea Nacional Constitutiva el Consejo Consultivo Ciudadano, una instancia autónoma cuyo objetivo es a supervisar las decisiones del partido. Entre sus miembros incluyó a ministros retirados de la Suprema Corte, así como a figuras del activismo, el deporte, del arte y figuras públicas consideradas de oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Estos son algunos de los nombres más destacados:

  • Lorenzo Córdova
  • Javier Laynez Potisek
  • Margarita Ríos Farjat
  • Adrián Lebarón
  • Agustín Basave
  • Ernesto Ruffo Appel
  • Antonio Lazcano
  • Clara Jusidman
  • José Ramón Cossío
  • Arturo Sarukán
  • María Elena Morera
  • Saskia Niño de Rivera
  • Macario Schettino
  • Roger Bartra
  • Rosalba Loya

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