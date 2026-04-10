Pagarán salario de 9 mil pesos al mes a jóvenes por ser “embajadores de México” en el Mundial 2026: así puedes aplicar

Gabriela Cuevas anunció un programa de empleo temporal para jóvenes rumbo al Mundial. | Presidencia

Gabriela Cuevas Barrón, Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, anunció un programa de empleo temporal dirigido a jóvenes, a quienes les ofrecerán un salario de 9 mil 500 pesos mensuales.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal precisó que ya se cerró la convocatoria para participar en el programa de voluntariado de la FIFA.

Sin embargo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se habilitará un programa para que ciudadanos, principalmente jóvenes, laboren como "embajadores o embajadoras de México", durante los dos meses que se realizará el Mundial 2026.

Precisó que las personas que participen en el programa recibirán capacitación para ejercer esta labor y un pago de aproximadamente 9 mil 500 pesos al mes, así como seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Del lado del Gobierno de México, tenemos un programa muy bonito por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que principalmente jóvenes, pues se capaciten y trabajen como embajadores o embajadoras de México en estos dos meses del mundial.

“Desde luego, en este programa el Gobierno de México sí se les pagará, son alrededor de 9 mil 500 pesos al mes, tendrán un proceso de capacitación y también seguro médico por parte del IMSS”, dijo en Palacio Nacional.

¿Cómo se puede aplicar?

La coordinadora comentó que los interesados se pueden postular en la página de internet: jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde conocerán los requisitos.

Sin embargo, aclaró que el programa se aplicará principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

“Ahí directamente encuentran cuáles son los requisitos, todas las bases de esta convocatoria y cómo va a funcionar el programa, principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco”, agregó.

¿Y después del Mundial?

Cuevas Barrón adelantó que cuando concluya el evento, los trabajadores tendrán la opción de continuar laborando bajo dicho esquema; no obstante, no precisó en qué consistiría.

“Una vez que concluya el mundial, tendrán también la opción a continuar ese año de trabajo bajo este programa”, puntualizó, sin dar mayores detalles.