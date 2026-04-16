México

Lilly Téllez acusa a Morena de lazos con Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, sentenciado por abuso sexual

Recientemente, la Fiscalía General de la República cerró el caso contra la iglesia la Luz del Mundo

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Montaje fotográfico: Lilly Téllez hablando en un estrado, un recuadro con Naasón Joaquín García en uniforme naranja y el logo de Morena
La senadora Lilly Téllez acusa al partido Morena de mantener lazos con Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, en el Senado.

El micrófono de la senadora Lilly Téllez fue silenciado hoy durante una sesión en el Senado, tras acusar a Morena de complicidad con Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo que fue sentenciado por delitos sexuales cometidos hacia menores de edad.

La legisladora lanzó su señalamiento en tribuna, generando la reacción inmediata de la presidencia de la mesa, que ordenó silenciar su intervención.

El partido Morena rechazó permitir que la senadora Téllez continuase con su discurso, argumentando que incurre en “calumnias graves”.

La intervención ocurrió en el contexto de debates polémicos dentro de la Cámara, donde la bancada morenista defiende no tener vínculo alguno con el líder religioso, cuya sentencia en Estados Unidos alcanza 16 años y 8 meses por abuso sexual de menores.

Durante la sesión, integrantes del partido oficialista insistieron en que las acusaciones carecen de pruebas. En respuesta, la senadora remarcó: “Tienen miedo de que se diga la verdad”, frase pronunciada antes de perder la palabra debido a la orden de la presidencia.

La situación marca un nuevo episodio de tensión entre opositores y la bancada de Morena en el Senado de la República, bajo la mirada pública sobre la relación entre partidos políticos e iglesias en México.

ARCHIVO - Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)
ARCHIVO - Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)

La Luz del Mundo libra investigación

Hace dos días, la Fiscalía General de la República (FGR) dio carpetazo al caso, generando la reacción negativa de miles de personas que argumentan que la congregación religiosa ha salido impune una vez más.

La Fiscalía General de la República cierra la investigación más extensa que mantenía desde 2019 contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, al decretar el no ejercicio de la acción penal. El documento oficial no explica los motivos de esta decisión ni detalla por qué descarta cargos contra familiares, políticos y ministros cercanos a García.

Pese a casi siete años de pesquisas sobre abuso sexual infantil y delitos financieros, la FGR no obtiene pruebas contra la organización fundada hace más de un siglo en México. Los cargos en México coincidían con las acusaciones de Estados Unidos, donde Naasón Joaquín García cumple una sentencia de casi 17 años de prisión y enfrenta nuevos procesos por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual en tribunales de Los Ángeles y Manhattan.

La Luz del Mundo mantiene su influencia y acceso a la impunidad a través de su poder económico y vínculos con las élites nacionales, lo que ha permitido que tres generaciones de líderes eviten enfrentar las acusaciones más graves, acusan algunas personas.

Urgente proteger a niños, niñas y adolescentes

La queja de Téllez en el Senado no es la única acción que ha tomado, también presentó una iniciativa para prevenir la trata, explotación y delitos sexuales hacia menores de edad en hoteles y alojamientos.

“Es de notar que hoy en el Senado de México, no se ha tocado uno de los temas más importantes que está padeciendo nuestro país. Han pasado aquí a hablar de derechos de personas en sus profesiones pero los derechos que han sido arrastrados y negados en la forma más vil son los de las víctimas del tipo este, criminal, pederasta de la iglesia de la Luz del mundo Naasón Joaquín García”, argumentó la senadora durante su participación.

“A estas víctimas no las quieren escuchar, han violado sus derechos, no nada más las violó a estas niñas menores de edad, no nada más las violó el líder de la iglesia la Luz del Mundo, también ha sido acusado de lavado de dinero, de crimen organizado, de tráfico sexual, de explotación infantil, o sea, es lo peor que puede existir y usted lo defiende, no me deja hablar del tema más importante, no quiere que hable de que Ernestina Godoy le dio carpetazo a la investigación, ¡deje de defender al pederasta!”, reclamó la senadora Téllez desde la tribuna, mientras la senadora Camino Farjat le pedía apegarse al tema.

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