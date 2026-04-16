México

Los hijos “incómodos” de la 4T: la polémica que persigue a Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard

Kin Yael Villafaña Morán y Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se encuentran en el centro del debate público, entre un “sueldazo” en CFE y vivir en la embajada de México en Londres

Guardar
El hijo de Noroña y el de Marcelo Ebrard se mantienen al centro de la polémica debido a los escándalos sobre un presunto "sueldazo" en CFE y acusaciones de haber vivido en la embajada de México en Londres. (Fotos: Cuartoscuro y REUTERS/Henry Romero)
El hijo de Noroña y el de Marcelo Ebrard se mantienen al centro de la polémica debido a los escándalos sobre un presunto "sueldazo" en CFE y acusaciones de haber vivido en la embajada de México en Londres. (Fotos: Cuartoscuro y REUTERS/Henry Romero)

Esta semana, el escándalo persigue a dos integrantes de Morena, situación que deja ver que ni el “más discreto y sigiloso” se salva de caer en la tentación de aprovechar lo que puede llegar a ofrecer ocupar cargos de alto nivel en la administración federal, en especial, al interior de la Cuarta Transformación, la cual ha dictado medidas estrictas en cuanto al tema de austeridad y el nepotismo.

Gerardo Fernández Noroña, senador de la bancada guinda, no sorprende, debido a que de manera constante se encuentra al centro de la polémica, ahora, el trabajo de su hijo Kin Yael Villafaña Morán es el que ha generado cuestionamientos.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, también ha saltado a la discusión pública, las acusaciones se centran en el aprovechamiento del erario público y de las instituciones por parte de su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos.

“Un sueldito oneroso” en CFE

Kin Yael Villafaña Morán, hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, ocupa el puesto de “Jefe de Disciplina” en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Kin Yael Villafaña Morán en la nómina de CFE. (PNT)
Kin Yael Villafaña Morán en la nómina de CFE. (PNT)

Su caso cobró notoriedad luego de que diversas publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, señalaron que percibe un ingreso anual de un millón 390 mil pesos en el servicio público, cifra que aparece en su declaración patrimonial.

La información desató cuestionamientos sobre el cumplimiento de los principios de austeridad promovidos por Morena y generó un debate sobre posibles privilegios y nepotismo dentro de la empresa estatal.

Ante las críticas, Fernández Noroña defendió públicamente a su hijo al mostrar en redes sociales una captura del portal de Buen Gobierno, donde figura un salario mensual de 26 mil 654.60 pesos para Villafaña Morán.

El senador calificó las acusaciones como parte de una “campaña canalla” en su contra y sostuvo que la cifra difundida por los medios no corresponde con la realidad, aunque no ofreció detalles sobre el desglose del ingreso anual reportado en la declaración patrimonial.

Una estancia cómoda en Londres a cargo del erario

Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del ex canciller y actual secretario de Economía, ocupó la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante al menos seis meses, entre octubre de 2021 y abril de 2022. Su estancia coincidió con la gestión de la embajadora Josefa González Blanco y se realizó mientras cursaba estudios de maestría en el Reino Unido.

Imagen de archivo. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla mientras él y el ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales Canadá-Estados Unidos y de Una Economía Canadiense, Dominic LeBlanc (no en la foto), asisten al inicio de la Misión Comercial del Equipo Canadá a México en un hotel en la Ciudad de México, México. 16 de febrero de 2026. REUTERS/Henry Romero
Imagen de archivo. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla mientras él y el ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales Canadá-Estados Unidos y de Una Economía Canadiense, Dominic LeBlanc (no en la foto), asisten al inicio de la Misión Comercial del Equipo Canadá a México en un hotel en la Ciudad de México, México. 16 de febrero de 2026. REUTERS/Henry Romero

La residencia diplomática, ubicada en Belgrave Square, es una de las zonas más exclusivas de la capital británica.

Durante ese periodo, Marcelo Patrick accedió a los servicios completos de la residencia, que incluían limpieza, lavado y planchado de ropa, y preparación de alimentos por parte de una cocinera.

La permanencia terminó luego de que su madre solicitó el despido de la cocinera, petición que fue rechazada por la embajadora Josefa González Blanco. Tras este incidente, el joven abandonó el inmueble.

La situación provocó críticas al considerarse un uso indebido de instalaciones estatales, ya que la residencia diplomática está destinada únicamente a funciones oficiales. Cabe destacar, que Marcelo Ebrard confirmó la estancia de su hijo en la embajada, “una invitación espontanea”, justificó

Temas Relacionados

NoroñaMarcelo EbrardCFELondresembajadaAusteridadSueldoMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

El hombre fue detenido en Texas frente a un laboratorio de conversión de metanfetamina

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: lluvias esta tarde en la capital y Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: lluvias esta tarde en la capital y Edomex

Científicos de la UNAM advierten sobre riesgos del clima espacial

La UNAM convirtió la vigilancia del clima espacial en una prioridad nacional tras detectar impactos en energía y telecomunicaciones

Científicos de la UNAM advierten sobre riesgos del clima espacial

A casi 70 años de la muerte de Pedro Infante, una exposición lo recuerda: dónde y cuándo verla

Los fans podrán admirar piezas originales usadas por el ídolo de México además de disfrutar un homenaje musical sin igual

A casi 70 años de la muerte de Pedro Infante, una exposición lo recuerda: dónde y cuándo verla

Secretario de Hacienda de México dialoga con titular del Tesoro de EEUU sobre T-MEC, narcotráfico y economía

Ambos funcionarios analizaron seguridad financiera, recursos estratégicos y prioridades bilaterales

Secretario de Hacienda de México dialoga con titular del Tesoro de EEUU sobre T-MEC, narcotráfico y economía
MÁS NOTICIAS

NARCO

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, anuncia concierto gratis en apoyo a mamás solteras

Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, anuncia concierto gratis en apoyo a mamás solteras

A casi 70 años de la muerte de Pedro Infante, una exposición lo recuerda: dónde y cuándo verla

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

Martha Higareda revela el motivo por el que oculta a sus hijas gemelas

El inesperado regalo que Eugenio Derbez le dio a José Eduardo con motivo de su cumpleaños

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026