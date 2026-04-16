Los hijos “incómodos” de la 4T: la polémica que persigue a Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard

El hijo de Noroña y el de Marcelo Ebrard se mantienen al centro de la polémica debido a los escándalos sobre un presunto "sueldazo" en CFE y acusaciones de haber vivido en la embajada de México en Londres. (Fotos: Cuartoscuro y REUTERS/Henry Romero)

Esta semana, el escándalo persigue a dos integrantes de Morena, situación que deja ver que ni el “más discreto y sigiloso” se salva de caer en la tentación de aprovechar lo que puede llegar a ofrecer ocupar cargos de alto nivel en la administración federal, en especial, al interior de la Cuarta Transformación, la cual ha dictado medidas estrictas en cuanto al tema de austeridad y el nepotismo.

Gerardo Fernández Noroña, senador de la bancada guinda, no sorprende, debido a que de manera constante se encuentra al centro de la polémica, ahora, el trabajo de su hijo Kin Yael Villafaña Morán es el que ha generado cuestionamientos.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, también ha saltado a la discusión pública, las acusaciones se centran en el aprovechamiento del erario público y de las instituciones por parte de su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos.

“Un sueldito oneroso” en CFE

Kin Yael Villafaña Morán, hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, ocupa el puesto de “Jefe de Disciplina” en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Kin Yael Villafaña Morán en la nómina de CFE. (PNT)

Su caso cobró notoriedad luego de que diversas publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, señalaron que percibe un ingreso anual de un millón 390 mil pesos en el servicio público, cifra que aparece en su declaración patrimonial.

La información desató cuestionamientos sobre el cumplimiento de los principios de austeridad promovidos por Morena y generó un debate sobre posibles privilegios y nepotismo dentro de la empresa estatal.

Ante las críticas, Fernández Noroña defendió públicamente a su hijo al mostrar en redes sociales una captura del portal de Buen Gobierno, donde figura un salario mensual de 26 mil 654.60 pesos para Villafaña Morán.

El senador calificó las acusaciones como parte de una “campaña canalla” en su contra y sostuvo que la cifra difundida por los medios no corresponde con la realidad, aunque no ofreció detalles sobre el desglose del ingreso anual reportado en la declaración patrimonial.

Una estancia cómoda en Londres a cargo del erario

Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del ex canciller y actual secretario de Economía, ocupó la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante al menos seis meses, entre octubre de 2021 y abril de 2022. Su estancia coincidió con la gestión de la embajadora Josefa González Blanco y se realizó mientras cursaba estudios de maestría en el Reino Unido.

Imagen de archivo. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla mientras él y el ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales Canadá-Estados Unidos y de Una Economía Canadiense, Dominic LeBlanc (no en la foto), asisten al inicio de la Misión Comercial del Equipo Canadá a México en un hotel en la Ciudad de México, México. 16 de febrero de 2026. REUTERS/Henry Romero

La residencia diplomática, ubicada en Belgrave Square, es una de las zonas más exclusivas de la capital británica.

Durante ese periodo, Marcelo Patrick accedió a los servicios completos de la residencia, que incluían limpieza, lavado y planchado de ropa, y preparación de alimentos por parte de una cocinera.

La permanencia terminó luego de que su madre solicitó el despido de la cocinera, petición que fue rechazada por la embajadora Josefa González Blanco. Tras este incidente, el joven abandonó el inmueble.

La situación provocó críticas al considerarse un uso indebido de instalaciones estatales, ya que la residencia diplomática está destinada únicamente a funciones oficiales. Cabe destacar, que Marcelo Ebrard confirmó la estancia de su hijo en la embajada, “una invitación espontanea”, justificó