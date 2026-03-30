Lotería Nacional lanza billete conmemorativo por el aniversario de la Ley Olimpia

Lotería Nacional conmemora aniversario de la Ley Olimpia.

La Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo para recordar el quinto aniversario de la Ley Olimpia, una legislación que reconoce y sanciona la violencia digital y que se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres en internet.

El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde autoridades federales y activistas destacaron el impacto social de esta iniciativa y su alcance en América Latina.

Billete conmemorativo destaca la lucha por los derechos digitales de las mujeres

Durante la develación del billete del Sorteo Zodiaco No. 1741, autoridades subrayaron que esta emisión busca reconocer a las mujeres que impulsaron cambios legales para enfrentar la violencia en entornos digitales.

Lotería Nacional conmemora la Ley Olimpia.

La secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, señaló que este tipo de iniciativas ayudan a visibilizar la agenda de igualdad y los derechos en el espacio digital.

“Este cachito de lotería, esta imagen, esta mención de la Ley Olimpia, es parte del reconocimiento a las mujeres que luchan hoy en el presente”, afirmó durante el evento.

Autoridades resaltan el origen social del movimiento Ley Olimpia

La directora general de la institución, Olivia Salomón, destacó que el movimiento surgió desde la sociedad civil y logró transformarse en legislación vigente.

En su intervención, sostuvo que las impulsoras de la iniciativa no solo promovieron una reforma, sino que acompañaron su proceso en distintos espacios.

El billete conmemorativo reconoce la lucha contra la violencia digital y la defensa de los derechos de las mujeres.

“No inspiraron una ley, la construyeron; la caminaron en congresos, en territorios, en espacios digitales”, expresó.

Activistas subrayan que la ley es resultado de una causa colectiva

La activista Olimpia Coral Melo, fundadora del movimiento, señaló que la emisión del billete representa un reconocimiento simbólico para quienes impulsaron la causa desde diferentes ámbitos.

Durante la ceremonia, enfatizó que la legislación fue resultado de un esfuerzo colectivo.

“La Ley Olimpia la hicimos juntas y la seguiremos construyendo en el mundo para que tú, para que ellas, ellos y todas las personas podamos estar seguras también en el internet”, afirmó.

El billete de la Lotería Nacional de México busca reconocer a quienes impulsaron cambios contra la violencia digital.

México busca consolidarse como referente contra la violencia digital

En el acto también participó Raquel Serur Smeke, quien destacó que el país ha tenido un papel pionero en la discusión sobre violencia digital y derechos en línea.

Según explicó, el desarrollo de esta legislación ha colocado a México como referencia regional en la materia y ha abierto debates sobre los desafíos que plantea el entorno digital en el contexto global.

Sorteo Zodiaco: fecha, premios y detalles del billete conmemorativo

El billete forma parte del Sorteo Zodiaco No. 1741, que se realizará en abril y contará con diversos premios para los participantes. De acuerdo con la información oficial, los cachitos ya se encuentran disponibles en todo el país.

CIUDAD DE MÉXICO, 16NOVIEMBRE2021.- La El Sorteo Zodiaco No. 1741 conmemora el quinto aniversario de la Ley Olimpia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Datos principales del sorteo:

Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie

Bolsa total de 24 millones de pesos en premios

Emisión de 2 millones 400 mil cachitos

Sorteo programado para el domingo 12 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Transmisión en vivo a través del canal institucional de la Lotería Nacional en YouTube

La emisión del billete conmemorativo se enmarca en los cinco años de la aprobación de la Ley Olimpia en México, una legislación que surgió tras el impulso de colectivas y activistas que buscaron que la violencia digital fuera reconocida en la ley.

Con esta iniciativa, autoridades señalaron que se busca mantener vigente la discusión sobre la seguridad en internet y el respeto a los derechos de las personas en los espacios digitales.