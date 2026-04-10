México dará dos boletos para la inauguración del Mundial 2026, participarán mil jóvenes en concurso

El gobierno de México dará dos boletos para la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 a las dos jóvenes que resulten seleccionadas en el concurso organizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como parte del concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, se dio a conocer que la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, decidió dar también su boleto para acudir a la inauguración.
“Ahora habrá dos boletos disponibles” celebró la mandataria, quien motivó a las jóvenes mexicanas a concursar.
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