México dará dos boletos para la inauguración del Mundial 2026, participarán mil jóvenes en concurso

“Ahora habrá dos boletos disponibles” celebró la mandataria, quien motivó a las jóvenes mexicanas a concursar. (Gobierno de México)

El gobierno de México dará dos boletos para la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 a las dos jóvenes que resulten seleccionadas en el concurso organizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte del concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, se dio a conocer que la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, decidió dar también su boleto para acudir a la inauguración.

“Ahora habrá dos boletos disponibles” celebró la mandataria, quien motivó a las jóvenes mexicanas a concursar.

Información en desarrollo