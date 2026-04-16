Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, anuncia concierto gratis en apoyo a mamás solteras

Marco Antonio Solís anuncia concierto gratuito en el Estadio Morelos de Morelia para el 9 de mayo de 2026 (Instagram)

Marco Antonio Solís ofrecerá un concierto gratuito en el Estadio Morelos de Morelia el sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, como parte del festival ¡Jalo! Por las Mamás que organiza el Gobierno de Michoacán. El evento busca brindar apoyo social y económico a las madres solteras de la entidad, según confirmó la Secretaría de Turismo del Estado.

La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, donde El Buki invitó a todas las mamás michoacanas a asistir: “Me enorgullece anunciar mi regreso a Morelia, Michoacán, donde vamos a apoyar a todas las mamás solteras de Michoacán y festejar a todas las mamacitas en su día. 9 de mayo a las nueve de la noche. Allá los espero.”

La Secretaría de Turismo del Estado detalló que la entrega de boletos no tendrá costo ni requerirá la donación de productos o insumos, práctica usual en anteriores festivales organizados por la administración estatal.

El Gobierno de Michoacán organiza el festival ¡Jalo! Por las Mamás para apoyar a madres solteras de la entidad (X/@ARBedolla)

La dependencia señaló: “No implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana.”

La dinámica para obtener accesos será anunciada próximamente a través de los medios oficiales del Gobierno de Michoacán y la propia Secretaría de Turismo.

La última presentación de Marco Antonio Solís en Michoacán fue el 21 de mayo del 2025 en el Recinto Ferial de Sahuayo, durante las celebraciones por el Bicentenario de la Fundación de ese municipio.

El intérprete se suma a figuras como Chayanne, Alejandro Sanz, Carín León y Los Fabulosos Cadillacs, quienes han encabezado ediciones anteriores de los Festivales ¡Jalo!

El concierto de El Buki se suma a una serie de espectáculos gratuitos que buscan impulsar el turismo en Morelia (REUTERS/Ronda Churchill)

Un exponente de la música romántica con trayectoria internacional

Marco Antonio Solís Sosa nace el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán. Su carrera inicia a los 15 años cuando, junto a su primo Joel Solís, funda Los Bukis. El grupo se convierte en uno de los referentes de la música grupera en México y América Latina, con Solís como compositor, productor y vocalista principal.

Durante casi dos décadas, Los Bukis logran éxitos como “Falso amor”, “Mi najayita” y “Y ahora te vas”. La agrupación también participa en el cine mexicano con películas como “Las musiqueras” y “¿Cómo fui a enamorarme de ti?”.

En 1996, Solís inicia su carrera como solista tras la separación del grupo, lanzando el álbum “En pleno vuelo”, que consolida su éxito en América Latina y Estados Unidos.

Marco Antonio Solís regresa a Michoacán tras su última presentación en el Recinto Ferial de Sahuayo en mayo de 2025 (X/MarcoASolis)

Como solista, Solís graba discos reconocidos y produce para artistas como Rocío Dúrcal y Marisela. Ha participado como actor de doblaje en la película “Coco” de Pixar y emprende proyectos empresariales como el hotel boutique “Mansión Solís” en Morelia y productos como tequila, salsa y café con su marca.