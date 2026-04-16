A casi siete décadas de la muerte de Pedro Infante, una exposición lo recuerda: dónde y cuándo verla

La exposición y el concierto forman parte de las iniciativas para mantener viva la memoria de uno de los nombres más queridos de la cultura mexicana (Foto: Especial)

México se prepara para celebrar a uno de sus grandes ídolos con una exposición y homenajes en conmemoración de su aniversario luctuoso.

La Casa de Cultura Azcapotzalco abrió sus puertas para rendir tributo a Pedro Infante, figura insustituible de la música y el cine nacional, con una muestra que estará disponible hasta el 25 de mayo.

La entrada es gratuita y todos están invitados a revivir la época dorada del artista.

Quienes recorran la exposición podrán admirar fotografías, vestuarios originales de películas como A toda máquina y objetos personales que reflejan la personalidad y el talento de Infante.

Desde sombreros emblemáticos hasta discos clásicos, cada rincón cuenta una historia de pasión y arte.

Homenajes y actividades para recordar a Pedro Infante

El Foro Cultural Azcapotzalco será escenario de un concierto especial. Participarán Lupita Infante Torrentera y Adrián Bedolla “El Jilguero” (Archivo)

El homenaje no termina con la exhibición. Como parte de las actividades por el 69 aniversario luctuoso de Pedro Infante, el 18 de abril a las 19:00 horas, el Foro Cultural Azcapotzalco será escenario de un concierto especial. Participarán Lupita Infante Torrentera y Adrián Bedolla “El Jilguero”, quienes llevarán al público por un recorrido musical lleno de nostalgia y alegría. El acceso al evento es completamente libre.

La exposición y el concierto forman parte de las iniciativas de la alcaldía Azcapotzalco para mantener viva la memoria de uno de los nombres más queridos de la cultura mexicana.

A casi 70 años de su fallecimiento Pedro Infante sigue siendo un referente ya que su carisma y legado siguen presentes en la vida cotidiana, en la música y en el cine.

Pedro Infante: una vida de película

Pedro Infante y Dolores del Río, dos de las figuras más influyentes en la Época de Oro del cine mexicano. (Fotos: INAH/Twitter @UNAM_MX)

Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Su voz y su actuación lo llevaron a convertirse en una leyenda de la época de Oro del Cine Mexicano. Protagonizó más de 60 películas y grabó cerca de 350 canciones, muchas de ellas himnos que siguen escuchándose en todo el país.

Entre sus papeles más recordados está Pepe el Toro, símbolo del mexicano noble y trabajador en cintas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos. Con la película Tizoc, Infante obtuvo el Oso de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un reconocimiento que llegó de manera póstuma.

Su afición por la aviación fue parte importante de su vida. Infante acumuló casi 3.000 horas de vuelo como piloto.

El trágico accidente que terminó con su vida ocurrió el 15 de abril de 1957, poco después de despegar de Mérida, Yucatán, causando conmoción en todo México.

El legado que nunca se apaga

Pedro Infante sigue siendo parte esencial de la cultura popular mexicana. Su música suena en fiestas familiares y sus películas reúnen a diferentes generaciones frente al televisor (Facebook: Pedro Infante y la época dorada)

A pesar del paso de los años, Pedro Infante sigue siendo parte esencial de la cultura popular mexicana. Su música suena en fiestas familiares y sus películas reúnen a diferentes generaciones frente al televisor. Eventos como la exposición en Azcapotzalco son una invitación para que nuevos públicos descubran y celebren la obra de un artista que dejó huella imborrable.