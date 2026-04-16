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Martha Higareda revela el motivo por el que oculta a sus hijas gemelas

En una dinámica con fans, la protagonista de No Manches Frida explicó por qué ella y su pareja prefieren mantener en anonimato a sus bebés pese a la presión mediática

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Martha Higareda y Lewis Howes sonríen a cámara, Higareda con un bebé envuelto en rosa y Howes sosteniendo otro bebé en un trofeo, con un logo deportivo de fondo
La actriz Martha Higareda y el empresario Lewis Howes comparten su alegría en una tierna foto familiar. (IG: Lewis Howes)

La decisión de Martha Higareda y su esposo Lewis Howes de proteger la privacidad de sus hijas gemelas en redes sociales permanece firme a cinco meses del nacimiento de las niñas.

Aunque la pareja comparte frecuentemente momentos familiares en sus cuentas, ambos son cuidadosos de no mostrar los rostros de las pequeñas, una elección que responde principalmente al nerviosismo del empresario estadounidense frente a la exposición digital, como admitió la actriz en una dinámica con seguidores.

Durante una ronda de preguntas y respuestas, Martha Higareda abordó la razón por la que aún no ha presentado a sus hijas públicamente.

Contó que estarían esperando más tiempo antes de tomar una decisión definitiva: “Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”, explicó la protagonista de No Manches Frida a sus fans.

La actriz acompañó esta respuesta con una consulta abierta a su audiencia: “¿Qué opinan, uno debe mostrar a sus bebés o no debe mostrar a sus bebés en Instagram?”, invitando al debate acerca del tema de mostrar la identidad de menores en plataformas sociales.

Martha Higareda y Lewis Howes acuerdan proteger la identidad de sus hijas gemelas

(IG: @lewishowes)
Aunque la pareja ha publicado fotos y videos, en ninguna imagen aparecen claramente los rostros de las niñas. (IG: @lewishowes)

El nacimiento de las gemelas ocurrió el 18 de noviembre de 2025 y estuvo marcado por algunas complicaciones de salud tanto para Martha como para una de las bebés.

Actualmente la familia vive una etapa mucho más tranquila. “Las niñas tienen ya cinco meses de vida”, confirmó la actriz. Aunque la pareja ha publicado fotos y videos, en ninguna imagen aparecen claramente los rostros de las niñas, lo que forma parte de una estrategia deliberada para preservar su seguridad y privacidad.

Lewis Howes, conferencista y empresario, prefiere mantener fuera del ojo público la identidad de las gemelas. Martha Higareda sostiene que respeta la postura de su esposo, aunque tiene deseos de compartir más con su comunidad digital.

Higareda responde a preguntas sobre maternidad, posparto y alimentación de gemelas

En la misma sesión interactiva, la actriz compartió detalles sobre su cotidianidad como madre primeriza y la logística que implica criar a dos recién nacidas al mismo tiempo.

Reveló que la alimentación se ha facilitado con un sillón doble para bebés: “Tenemos un silloncito para bebés que es doble, entonces sentamos a las dos bebés en el silloncito y a doble mamila les damos de comer porque si no, no da tiempo”, compartió la también podcaster con sus seguidores.

La recuperación física de Martha Higareda tras el embarazo también ha llamado la atención de sus seguidores, especialmente porque ella misma ha documentado el cambio que vivió su cuerpo con el embarazo gemelar.

En una edición reciente del podcast De todo un mucho, que comparte con Yordi Rosado, detalló: “Obviamente todavía tengo tantita pancita, mi panza era enorme, las bebés nacieron cada una de 3 kilos, tenía 6 kilos de bebés, más 2 placentas”.

Sobre el cuidado posparto, la actriz relató que confeccionó personalmente una crema con aceites naturales para prevenir las estrías. “Mezclé diferentes tipos de cosas y una de las cosas más importantes es una manteca africana que se utiliza muchísimo para que no te salgan estrías, mezclé aceites esenciales como aceite de coco, para mí era importante que fuera algo completamente natural”, dijo durante el podcast.

(IG: @marthahigareda)
La actriz compartió detalles sobre su cotidianidad como madre primeriza y la logística que implica criar a dos recién nacidas. (IG: @marthahigareda)

El proceso de adaptación de Martha Higareda a la maternidad y su disposición a dialogar con su audiencia sobre temas como la privacidad infantil, posparto y bienestar personal sostienen el interés que despierta entre el público mexicano.

La actriz y Lewis Howes mantienen su postura sobre la seguridad y el anonimato de las gemelas mientras siguen documentando momentos de su vida familiar en redes.

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