ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

La venta de boletos para el concierto de ENHYPEN en México se realizará en tres fases, una de ellas requiere una membresía para desbloquear beneficios de fan.
El grupo de K-pop visitará el país el 11 de julio en la Arena CDMX y estas son las fechas de preventa a través de Superboletos:
- Preventa ENGENE MEMBERSHIP: 22 y 23 de abril
- Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril
- Venta general a partir del 24 de abril
Los fans de ENHYPEN —conocidos como Engene— que deseen adquirir boletos antes que nadie deberán seguir una serie de pasos.
¿Cómo comprar la membresía ENHYPEN (ENGENE) en Weverse?
- Ingresa a la app o web de Weverse Shop
- Traduce con la función automática del navegador, ya que está en coreano
- Busca “ENHYPEN” y selecciona “ENGENE Membership Global” —para preventa en Latinoamérica—
- Realiza el pago (alrededor de 22 dólares, unos 380 a 420 pesos mexicanos).
- Usa un correo real y válido, preferentemente el mismo que usarás en la boletera Superboletos
- La membresía se activa de inmediato y aparecerá en tu perfil.
¿Cómo registrar la membresía para la preventa de conciertos de K-pop?
Tener la membresía no basta: debes “aplicar” antes de que inicie la preventa
- Dentro de Weverse, entra al banner del tour (ejemplo: “ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA IN LATIN AMERICA”).
- Haz clic en el link para registrar tu interés y selecciona las ciudades a las que planeas asistir.
- Da clic en “aplicar”. Solo cuentas con un periodo limitado para hacer este registro, en este caso es hasta el 19 de abril a las 8:59 PM
- El correo de tu cuenta Weverse, la membresía y la boletera deben coincidir
¿Por qué hay que registrar la membresía?
- Solo al registrar tu membresía y aplicar en el periodo específico, Weverse valida tu derecho a la preventa.
- El sistema genera un código único (tu número de membresía ENGENE) que usarás como “llave” en la boletera el día de la preventa.
- Si no registras tu membresía a tiempo, no podrás acceder a la preventa aunque la hayas comprado.
Beneficios de la membresía ENGENE
- Acceso anticipado a la preventa de boletos para conciertos.
- Acceso a contenido digital exclusivo (videos, fotos, mensajes solo para miembros).
- Prioridad para comprar merchandising oficial.
- Opción a kit físico anual de bienvenida (con costo extra).
- Participación en sorteos para eventos y fansigns.
- Identificación digital como miembro oficial del club de fans de ENHYPEN.
Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA
Para este cálculo, se tomaron en cuenta los precios de LE SSERAFIM y otros shows de K-pop en el mismo sitoo.
Este sería un rango orientativo de precios por zona para ENHYPEN en Arena CDMX:
- General (zonas altas o laterales): 1,700 a 3,000 pesos
- Zonas medias (Naranja / B / BB / C): 3,600 a 6,100 pesos
- Zonas bajas (cercanas al escenario): 6,700 a 9,100 pesos
- VIP estándar: 12,000 a 14,000 pesos
- Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra como el send off: alrededor de 15,000 pesos
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