ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

Los miembros de ENHYPEN posan en blanco y negro, los fans están listos para la preventa de boletos con membresía Weverse (Belift Lab/Weverse Shop/FB-/officialENHYPEN)

La venta de boletos para el concierto de ENHYPEN en México se realizará en tres fases, una de ellas requiere una membresía para desbloquear beneficios de fan.

El grupo de K-pop visitará el país el 11 de julio en la Arena CDMX y estas son las fechas de preventa a través de Superboletos:

Preventa ENGENE MEMBERSHIP : 22 y 23 de abril

Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril

Venta general a partir del 24 de abril

Los fans de ENHYPEN —conocidos como Engene— que deseen adquirir boletos antes que nadie deberán seguir una serie de pasos.

¿Cómo comprar la membresía ENHYPEN (ENGENE) en Weverse?

El costo de la membresía es de alrededor de 400 pesos mexicanos (Belift Lab/Weverse Shop/FB-/officialENHYPEN)

Ingresa a la app o web de Weverse Shop Traduce con la función automática del navegador, ya que está en coreano Busca “ENHYPEN” y selecciona “ENGENE Membership Global” —para preventa en Latinoamérica— Realiza el pago (alrededor de 22 dólares, unos 380 a 420 pesos mexicanos). Usa un correo real y válido, preferentemente el mismo que usarás en la boletera Superboletos La membresía se activa de inmediato y aparecerá en tu perfil.

¿Cómo registrar la membresía para la preventa de conciertos de K-pop?

Tener la membresía no basta: debes “aplicar” antes de que inicie la preventa

Dentro de Weverse, entra al banner del tour (ejemplo: “ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA IN LATIN AMERICA”). Haz clic en el link para registrar tu interés y selecciona las ciudades a las que planeas asistir. Da clic en “aplicar”. Solo cuentas con un periodo limitado para hacer este registro, en este caso es hasta el 19 de abril a las 8:59 PM El correo de tu cuenta Weverse, la membresía y la boletera deben coincidir

El grupo de k-pop ENHYPEN promociona su tour mundial "Blood Saga" con una parada en la Arena CDMX el 11 de julio de 2026. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

¿Por qué hay que registrar la membresía?

Solo al registrar tu membresía y aplicar en el periodo específico, Weverse valida tu derecho a la preventa.

El sistema genera un código único (tu número de membresía ENGENE) que usarás como “llave” en la boletera el día de la preventa.

Si no registras tu membresía a tiempo, no podrás acceder a la preventa aunque la hayas comprado.

Beneficios de la membresía ENGENE

Acceso anticipado a la preventa de boletos para conciertos.

Acceso a contenido digital exclusivo (videos, fotos, mensajes solo para miembros).

Prioridad para comprar merchandising oficial.

Opción a kit físico anual de bienvenida (con costo extra).

Participación en sorteos para eventos y fansigns.

Identificación digital como miembro oficial del club de fans de ENHYPEN.

Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA

El grupo surcoreano Le Sserafim incluyó a la capital mexicana en su gira por América del Norte. (Arena CDMX)

Para este cálculo, se tomaron en cuenta los precios de LE SSERAFIM y otros shows de K-pop en el mismo sitoo.

Este sería un rango orientativo de precios por zona para ENHYPEN en Arena CDMX:

General (zonas altas o laterales): 1,700 a 3,000 pesos

Zonas medias (Naranja / B / BB / C): 3,600 a 6,100 pesos

Zonas bajas (cercanas al escenario): 6,700 a 9,100 pesos

VIP estándar: 12,000 a 14,000 pesos

Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra como el send off: alrededor de 15,000 pesos