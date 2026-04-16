Los niños que dibujan con regularidad desarrollan estas poderosas habilidad cerebrales

La costumbre de crear imágenes estimula recuerdos, atención y autoconfianza desde edades tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños que dibujan de forma frecuente no solo desarrollan una habilidad artística, sino que fortalecen áreas centrales del cerebro.

Un estudio sostiene que esta actividad promueve la memoria visual y estimula procesos como la atención, la retención de información y el autocontrol desde edades tempranas.

Esta práctica no requiere de materiales costosos. Hojas y lápices son suficientes para activar estos beneficios. Especialistas en desarrollo infantil, advierten que el dibujo va más allá del entretenimiento.

Entre los resultados observados, resaltan la activación de conexiones neuronales responsables de la observación, la organización mental y la capacidad para recordar imágenes, formas y colores.

Los niños que practican el dibujo frecuentemente desarrollan la memoria visual y fortalecen su capacidad de atención, según expertos de Harvard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dibujar potencia la memoria visual y la comprensión escolar

Uno de los datos más destacados es que el dibujo fortalece de manera particular la memoria visual en los menores.

Con esto, logran recordar detalles específicos y representar lo imaginado o visto sobre el papel. El proceso requiere a los niños recuperar información almacenada en su mente, lo que estimula funciones ejecutivas según reveló un estudio realizado por la Universidad de Harvard.

Los especialistas de Harvard identificaron el vínculo entre experiencias creativas y el desarrollo de habilidades como la memoria de trabajo, la atención y la capacidad para controlar impulsos. Estas funciones ejecutivas determinan el rendimiento escolar y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Además, también se señala que el juego creativo y las actividades artísticas como el dibujo son herramientas fundamentales para que los niños aprendan a resolver problemas, expresen emociones y generen confianza.

La práctica regular imprime conexiones neuronales duraderas

La plasticidad cerebral en la infancia permite que actividades repetidas, como el dibujo, dejen huellas largas en las funciones mentales.

Los expertos insisten en no subestimar los efectos de esta creatividad cotidiana. Incluso con recursos limitados, dedicar tiempo a dibujar impacta en el desarrollo intelectual.

En resumen, dibujar frecuentemente en la niñez contribuye al crecimiento de la memoria visual, la comprensión escolar y el fortalecimiento de habilidades cognitivas básicas.

La evidencia de universidades como Harvard y la experiencia clínica de pediatras avalan la validez de esta práctica.

Especialistas afirman que el dibujo en la infancia fortalece funciones cognitivas como la organización mental y la retención de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fomentar el dibujo en casa con los niños

Aquí tienes algunas ideas para fomentar el dibujo en casa, tanto para niñas y niños como para personas adultas:

Espacio y materiales accesibles

Designa un área específica para dibujar, aunque sea una mesa pequeña.

Ten siempre hojas, cuadernos, colores, lápices y plumones al alcance.

Rutinas y tiempo dedicado

Reserva unos minutos diarios para dibujar juntos.

Puedes hacerlo después de la comida, antes de dormir o durante el fin de semana.

Estímulos y motivación

Propón temas (“dibujemos animales”, “imagina un planeta nuevo”, etc.) pero también deja espacio para crear libremente.

Haz retos sencillos: dibujar con los ojos cerrados, usando solo dos colores, etc.

Acompañamiento y participación

Dibuja junto con la persona. No importa el nivel: el ejemplo motiva.

Muestra interés genuino por lo que hace, pregunta qué quiso expresar.

Exposición y reconocimiento

Exhibe sus dibujos en la casa, como en el refrigerador o una pared especial.

Haz “galerías” o carpetas con los dibujos para que vea su progreso.

Herramientas digitales

Si hay acceso, usa apps de dibujo en tabletas o celulares para variar la experiencia.

Busca videos o tutoriales sencillos en línea para aprender nuevas técnicas.

Sin juicios ni correcciones

Evita críticas sobre “cómo debe verse” el dibujo.

Fomenta la creatividad y la expresión personal.

El uso de actividades artísticas como el dibujo ayuda a niños y niñas a resolver problemas, expresar emociones y mejorar su autocontrol. (Imagen Ilustrativa Infobae)