México

Suprema Corte falla en contra de los delincuentes menores, permite que sus víctimas impugnen sentencias

La decisión se basa en un caso de Yucatán y señala como injustificado negar a la parte afectada mecanismos para solicitar revisión

Guardar
cinta de acordonamiento, criminales detenidos, patrullas mexicanas, investigación forense, operativo táctico, unidad especial, seguridad pública, captura en flagrancia, control urbano, combate al crimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que negar a las víctimas la posibilidad de impugnar sentencias en procesos contra adolescentes viola la igualdad procesal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que negar a las víctimas el derecho a impugnar sentencias en procesos contra adolescentes viola la igualdad procesal y el acceso a un recurso efectivo.

La sentencia deriva de un caso en Yucatán donde una persona menor de edad fue absuelta de secuestro agravado y la víctima quedó impedida legalmente de buscar la revisión del fallo, situación que la SCJN considera contraria a la Constitución Mexicana y la Convención Americana, según la información oficial difundida este 15 de abril.

Pleno de la SCJN garantiza igualdad procesal en justicia para adolescentes

La Ley de Justicia para Adolescentes de Yucatán imponía restricciones que solo permitían apelar sentencias a favor del acusado, generando desigualdad injustificada. (Crédito: SCJN)
La Ley de Justicia para Adolescentes de Yucatán imponía restricciones que solo permitían apelar sentencias a favor del acusado, generando desigualdad injustificada. (Crédito: SCJN)

La SCJN estableció que, aunque el sistema penal para adolescentes admite reglas particulares, estas no pueden diseñarse de manera que priven a la víctima de mecanismos efectivos para cuestionar decisiones que la afectan, sobre todo cuando existen dudas sobre la valoración de pruebas o posibles violaciones al debido proceso. Este criterio queda asentado en la resolución del Amparo Directo en Revisión 3799/2025, discutido y aprobado en sesión de Pleno.

Al analizar la causa, el Pleno sostuvo que la Ley de Justicia para Adolescentes de Yucatán —abrogada actualmente— imponía una restricción absoluta al impedir recurrir la sentencia emitida en un nuevo juicio, salvo cuando era a favor del adolescente acusado.

Esto generaba, de acuerdo con el Máximo Tribunal, una desigualdad injustificada, ya que negaba a la víctima el acceso a un recurso funcional comparable al que sí garantizaba al imputado.

Tribunal federal declara inconstitucionalidad y refuerza derechos de víctimas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El caso en Yucatán surge tras la absolución de un individuo menor acusado de secuestro agravado, donde la víctima quedó impedida de recurrir el fallo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del caso se sitúa en Mérida, Yucatán, donde una persona de 17 años fue absuelto por secuestro agravado. La víctima solicitó la revisión mediante recurso de casación ante el tribunal superior, pero le fue negada sobre la base del artículo 454 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán.

La persona ofendida promovió un amparo directo y el tribunal colegiado falló a su favor. El tribunal consideró que la norma impedía la revisión del fallo por un órgano superior y por tanto afectaba el derecho de la víctima a un recurso efectivo, estableciendo una diferencia de trato injustificada respecto a la persona adolescente.

El Pleno de la SCJN determinó que tal distinción no respeta el principio de igualdad procesal entre víctima y acusado. En su resolución afirma: “La combinación de una regla de improcedencia absoluta y una excepción solo a favor de la persona adolescente rompe la igualdad procesal, porque privilegia unilateralmente su posición sin ofrecer a la víctima un mecanismo de revisión equiparable.”

La SCJN sostuvo que los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exigen que las víctimas tengan acceso a un recurso real y funcional frente a decisiones que niegan la justicia. El tribunal constitucional ratifica el criterio del tribunal colegiado y reitera la obligación de reforzar la protección de víctimas en el sistema penal juvenil.

Temas Relacionados

SCJNMenores De EdadSentenciasDelitosJuicioPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Ceguera por comer mariscos? Estos son los síntomas que causa el nodavirus que ataca los nervios de la vista

Las autoridades sanitarias advierten sobre riesgos oftalmológicos ligados al contacto frecuente con alimentos del mar poco cocidos

¿Ceguera por comer mariscos? Estos son los síntomas que causa el nodavirus que ataca los nervios de la vista

Rescataron nidos de tortuga y liberaron a un cocodrilo durante Operativo Semana Santa 2026 implementado en 14 estados

Las inspecciones implementadas por Profepa se llevaron a cabo en Áreas Naturales Protegidas (ANP), playas y zonas de alta afluencia turística

Rescataron nidos de tortuga y liberaron a un cocodrilo durante Operativo Semana Santa 2026 implementado en 14 estados

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

Habrá relatos inéditos por parte de su hija Lupita Infante Torrentera y testimonios familiares sobre la huella cultural que unió a varias generaciones en torno a su figura

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Cierre en Universidad y Copilco de la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Cierre en Universidad y Copilco de la L3 del STC

Cuánto costará la palomera oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en cines mexicanos

La película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway está a punto de estrenarse

Cuánto costará la palomera oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en cines mexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

Pedro Infante: anuncian exposición y concierto gratis en CDMX, homenaje al ídolo a 69 años de su adiós

Cuánto costará la palomera oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en cines mexicanos

Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, anuncia concierto gratis en apoyo a mamás solteras

A casi siete décadas de la muerte de Pedro Infante, una exposición lo recuerda: dónde y cuándo verla

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026