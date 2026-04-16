México

¿Ceguera por comer mariscos? Estos son los síntomas que causa el nodavirus que ataca los nervios de la vista

Las autoridades sanitarias advierten sobre riesgos oftalmológicos ligados al contacto frecuente con alimentos del mar poco cocidos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas ponen el foco en medidas sencillas para proteger la salud ocular y evitar infecciones poco habituales asociadas al consumo de productos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos alerta sobre la aparición del nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV), un virus de ARN asociado por primera vez con casos de ceguera en humanos fuera de su hábitat marino habitual.

El posible salto de este patógeno del mar a las personas ha encendido la vigilancia epidemiológica, luego de que estudios recientes vinculan su transmisión al consumo o manejo de mariscos crudos.

Aunque en México no se han confirmado casos, el antecedente preocupa por su potencial de afectar la salud ocular.

Investigaciones publicadas en revistas como Nature Microbiology describen que el CMNV produce una manifestación clínica definida como “hipertensión ocular persistente con uveítis viral anterior” (POH-VAU).

El nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) es identificado como causa de ceguera humana tras posible transmisión desde mariscos crudos.
El nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) es identificado como causa de ceguera humana tras posible transmisión desde mariscos crudos.

Síntomas en los ojos que pueden indicar nodavirus

Como mencionamos antes, este padecimiento genera inflamación en el ojo, daño en la retina y puede desencadenar la pérdida de la visión.

Analistas recalcan el carácter inusual de este virus, que ataca de manera específica el tejido ocular en lugar de provocar una infección generalizada.

Entre los síntomas que han presentado los casos humanos documentados que sufrieron contagio de nodavirus, se describieron los siguientes:

-Inflamación dentro del ojo.

-Aumento de la presión intraocular.

-Visión borrosa.

-El resultado en este caso fue daño visual severo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Científicos advierten que el consumo y manejo de mariscos crudos representa el principal riesgo para adquirir el nodavirus ocular en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariscos crudos: principal factor de riesgo para adquirir nodavirus

Los estudios epidemiológicos más recientes muestran que 71% de los pacientes diagnosticados con la enfermedad ocular vinculada al CMNV había mantenido contacto directo con productos del mar en estado crudo o bajo una manipulación mínima.

Además, los análisis moleculares detectaron la presencia del virus en tejido ocular humano y señalan “una coincidencia genética de casi 99% respecto al virus presente en animales marinos”, de acuerdo con las publicaciones científicas que revisaron el caso.

A la fecha, los brotes documentados de enfermedad por CMNV en humanos se concentran en China y algunas regiones de Asia.

Científicos subrayan que el riesgo para México aún es bajo, pero recomiendan vigilar los sistemas de producción y venta de mariscos, especialmente en su forma cruda, para prevenir una posible introducción del virus.

El equipo de especialistas consultados indica que, hasta el momento, no existe evidencia de contagio por el consumo de mariscos bien cocidos.

Gambones frescos cocinados al horno (Adobe Stock)
Estudios revelan que el 71% de los pacientes con enfermedad ocular por nodavirus tuvo contacto directo con mariscos crudos o poco manipulados. (Adobe Stock)

Las recomendaciones centrales se centran en evitar la manipulación y el consumo de productos marinos crudos o insuficientemente cocidos.

El lavado cuidadoso de manos y superficies tras tocar mariscos crudos figura también entre las medidas preventivas sugeridas.

El comportamiento del CMNV se distingue de otros virus por su afinidad exclusiva por el ojo humano.

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