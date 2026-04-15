México

Noroña niega “sueldazo” de su hijo en CFE, acusa “campaña canalla” en su contra

El senador de Morena compartió el supuesto sueldo que Kin Yael Villafaña Morán, su hijo, ha percibido en la función pública

Guardar
Conferencia Senado.
Noroña acusa "campaña canalla" en contra de su hijo tras exhibir "sueldazo" en CFE. (Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La tarde de este martes 14 de abril de 2026, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra la prensa mexicana luego de que exhibieran un supuesto sueldo cuantioso en un cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

NoroñaCFEAusteridadSueldoMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de abril: Reportan lluvias con descargas eléctricas al Norte del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 14 de abril: Reportan lluvias con descargas eléctricas al Norte del país

¿Qué pasará con las pensiones doradas del ISSSTE? Esto dice la Suprema Corte

La reciente decisión judicial busca evitar diferencias entre tribunales hasta definir una postura uniforme

¿Qué pasará con las pensiones doradas del ISSSTE? Esto dice la Suprema Corte

El Plan B electoral está lísto para ser promulgado por Sheinbaum

Con respaldo de la mayoría de congresos locales, la reforma electoral avanza a su última etapa antes de entrar en vigor

El Plan B electoral está lísto para ser promulgado por Sheinbaum

Avanza nueva ley de feminicidio en México, buscará proteger también a familiares de víctimas

El delito de feminicidio es el nivel de violencia más extremo hacia las mujeres y niñas

Avanza nueva ley de feminicidio en México, buscará proteger también a familiares de víctimas

Adiós al dolor de rodillas: el movimiento de un minuto que lubrica tus articulaciones

Realizar movimientos amables, en lugar de esfuerzos intensos mejora la vida diaria

Adiós al dolor de rodillas: el movimiento de un minuto que lubrica tus articulaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

ENTRETENIMIENTO

Músico de El Recodo niega extorsión y cobro de piso en su restaurante que fue incendiado: “Nunca nos han molestado”

Músico de El Recodo niega extorsión y cobro de piso en su restaurante que fue incendiado: “Nunca nos han molestado”

Christian Nodal habría cancelado su boda religiosa con Ángela Aguilar por una infidelidad, revela periodista

Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Por qué gusta tanto en México “Malcolm el de en medio”: las posibles razones detrás de su popularidad

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

DEPORTES

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”