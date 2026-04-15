Noroña niega “sueldazo” de su hijo en CFE, acusa “campaña canalla” en su contra

La tarde de este martes 14 de abril de 2026, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra la prensa mexicana luego de que exhibieran un supuesto sueldo cuantioso en un cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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