Noroña niega “sueldazo” de su hijo en CFE, acusa “campaña canalla” en su contra

La tarde de este martes 14 de abril de 2026, el senador de Morena , Gerardo Fernández Noroña , arremetió contra la prensa mexicana luego de que exhibieran un supuesto sueldo cuantioso en un cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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