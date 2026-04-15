¿Quién es el hijo de Marcelo Ebrard que habría vivido en la embajada de México en Londres?

La más reciente investigación periodística menciona que uno de los descendientes del excanciller permaneció por varios meses en el inmueble oficial durante su estancia académica, periodo que coincidió con la gestión de la entonces embajadora Josefa González Blanco.

Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del excanciller y actual secretario de Economía Marcelo Ebrard, fue señalado por una investigación periodística por haber habitado la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante al menos seis meses.

El reportaje, firmado por el periodista Claudio Ochoa Huerta, ubica su estancia entre octubre de 2021 y abril de 2022, justo cuando su padre encabezaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Marcelo Patrick Ebrard Ramos?

Marcelo Patrick es fruto del primer matrimonio de Ebrard con Francesca Ramos. Es el menor de los tres hijos de esa relación y, según información pública, ha centrado su trayectoria en la formación académica, con estudios en el área de medicina. El funcionario también tiene otros dos hijos —gemelos— con su actual esposa, Rosalinda Bueso.

Un reportaje señala que el inmueble diplomático sirvió de alojamiento temporal para un joven mexicano durante su estancia en Reino Unido, lo que ha provocado críticas sobre el uso de instalaciones estatales. REUTERS/Henry Romero

Una residencia en el corazón de Londres

La embajada de México en Londres se ubica en Belgrave Square, una de las plazas más exclusivas y prestigiosas de la capital británica. En su segundo piso hay tres habitaciones amplias, alfombradas, con chimenea decorativa, clóset y calefacción. Rentar un espacio similar en esa zona cuesta entre 3 mil 200 y 4 mil 600 libras esterlinas al mes —entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos—, de acuerdo con sitios especializados en bienes raíces.

Según la investigación, Marcelo Patrick no solo habría disfrutado del alojamiento en ese inmueble durante su estancia de estudios de maestría, sino también de todos los servicios de la residencia: limpieza de espacios, lavado y planchado de ropa, y la preparación de alimentos a cargo de una cocinera personalizada. La convivencia terminó de forma abrupta cuando la madre del joven exigió el despido de la cocinera, petición que la entonces embajadora Josefa González Blanco rechazó. Poco después, él abandonó la residencia.

El respaldo dentro de la embajada

La investigación también apunta a Fernando Gutiérrez Champion, descrito como la mano derecha de la embajadora González Blanco, como una pieza clave en el episodio. En su rol como encargado de Cultura, habría apoyado a Ebrard junior en la organización de una exposición artística sobre salud mental titulada Hues of Crisis (Matices de la crisis), una convocatoria para presentar dibujos realizada en plena pandemia, cuyos trabajos fueron recibidos y exhibidos por personal de la propia embajada.

REUTERS/Henry Romero

La versión de Ebrard

Consultado sobre el tema, Marcelo Ebrard confirmó a través de su área de prensa que su hijo residió en la embajada durante aproximadamente seis meses. Según su versión, la estancia surgió de una invitación espontánea de la entonces embajadora González Blanco, quien hizo el ofrecimiento cuando el joven evaluaba opciones de renta en la ciudad. Por su parte, González Blanco no ofreció mayores explicaciones y calificó las preguntas como ataques vinculados a denuncias que ella misma ha presentado por supuestos actos de corrupción.

Un caso que no habría sido aislado

El reportaje señala que Marcelo Patrick no fue el único huésped en esa residencia oficial. En distintos periodos y por diferentes lapsos, también habría vivido ahí Ashen Page, hijo del legendario guitarrista y fundador de Led Zeppelin, Jimmy Page. Su presencia se explicaría por la estrecha amistad entre su madre, Jimena Gómez Paracha, y la entonces embajadora Josefa González Blanco, a quien llega a referirse como “hermana”.

Cuestionamientos por el uso de espacios oficiales

El uso de la residencia diplomática para alojar a particulares ha generado cuestionamientos, dado que este tipo de inmuebles están destinados exclusivamente a funciones oficiales del Estado mexicano. Hasta el momento, no se ha informado de ninguna investigación formal en torno a estos hechos.