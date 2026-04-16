Es un hecho, Tren Ligero CDMX modifica su horario para terminar obras de remodelación en estas estaciones

Modificarán el horario del Tren Ligero CDMX por obras (X/ @caminalex)

El Tren Ligero de la Ciudad de México anunció que modificará su horario en distintos tramos a partir del 16 de marzo para acelerar la remodelación en estaciones clave al sur de la capital.

La medida impactará el servicio nocturno durante cuatro fines de semana continuos y buscará concluir los trabajos de modernización antes de la reapertura total del sistema y ofrecer mayor seguridad a los usuarios.

El ajuste de horario en el Tren Ligero de la Ciudad de México responde a la necesidad de concluir obras de remodelación en estaciones como Tasqueña, Estadio Azteca, Huipulco y Xochimilco.

Los cambios iniciarán el 16 de abril y se aplicarán principalmente en el horario nocturno, afectando a quienes se trasladan por estos tramos. Como alternativa, operarán unidades de RTP para mantener la movilidad y minimizar las molestias durante el periodo de intervención.

Fechas y horarios del cambio de servicio en el Tren Ligero CDMX

Anunciaron cambios en el horario del Tren Ligero CDMX por obras (X/ @STECDMX)

A partir del 16 de abril, el servicio del Tren Ligero sufrirá modificaciones en su horario nocturno de lunes a viernes. Durante las 22:00 a 23:30 horas, la ruta entre Tasqueña y Xochimilco será cubierta únicamente por camiones RTP en ambos sentidos, por lo que todas las estaciones cerrarán.

Mientras tanto, de 05:00 a 22:00 horas, los pasajeros viajarán en el Tren Ligero solamente de Xochimilco a Las Torres. El trayecto entre Las Torres y Tasqueña se realizará únicamente en unidades RTP, en ambos lados de la ruta. Estas adecuaciones permanecerán vigentes durante cuatro fines de semana consecutivos, cubriendo así el tiempo necesario para completar las obras programadas.

En qué consisten las obras en las estaciones del Tren Ligero

El plan de remodelación contempla mantenimiento integral y la instalación de un nuevo sistema de regulación y control del tráfico ferroviario. Esta modernización incluye la implementación de tecnologías digitales y mecánicas, cuyo objetivo es mejorar la seguridad operativa y optimizar la circulación de trenes, además de permitir intervenciones en la infraestructura de manera más eficiente.

El Gobierno CDMX reabrió la terminal Tasqueña el sábado 28 de marzo con motivo del México vs Portugal en el Estadio Azteca, después de casi 7 meses de obras los usuarios pudieron usar las nuevas instalaciones para viajar en el tren eléctrico (X/ @Wendymg10)

Desde septiembre de 2025 comenzó la demolición y reconstrucción de la terminal Tasqueña con el objetivo de agilizar el flujo de pasajeros y elevar la calidad del servicio. El gobierno de la Ciudad de México anunció que esta etapa se conocerá como el “Tren Ligero Ruta del Ajolote”, con el propósito de duplicar la capacidad del sistema y reducir hasta en 30% el intervalo para ascensos y descensos simultáneos.

Se informó que la inversión destinada a estas obras es de 150 millones de pesos, con la expectativa de entregar la remodelación completa entre el 4 y el 8 de mayo, periodo en el que se prevé la reapertura oficial de la terminal Tasqueña y la incorporación de nuevos trenes de origen chino.

Opciones para usuarios durante las obras de remodelación

Durante la ejecución de estos trabajos, el Sistema de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México estableció rutas emergentes mediante camiones RTP para brindar alternativas a los usuarios. El esquema funcionará de la siguiente manera:

Entre Tasqueña y Xochimilco, de 22:00 a 23:30 horas , servicio únicamente con RTP en ambos sentidos.

, servicio únicamente con RTP en ambos sentidos. De 5:00 a 22:00 horas , viaje en RTP entre Tasqueña y Las Torres, ida y vuelta.

, viaje en RTP entre Tasqueña y Las Torres, ida y vuelta. Trayecto de Xochimilco a Las Torres, operación diaria con el sistema estándar del Tren Ligero.

Así lucen las nuevas instalaciones del Tren Ligero en Tasqueña tras las obras de remodelación. ( SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

Con esta estrategia, el objetivo es asegurar que miles de pasajeros conserven opciones de traslado público a pesar de las limitaciones temporales en la red ferroviaria. Se sugiere a los usuarios consultar los nuevos horarios y organizar sus trayectos considerando estos ajustes previstos.

La aplicación de estos cambios pretende que las obras de remodelación del Tren Ligero terminen de acuerdo con lo planeado y permitan ofrecer un servicio renovado, seguro y con mayor capacidad para los habitantes de la capital.