México

La avena con fresa y proteína es un snack perfecto para aumentar la masa muscular después de entrenar pesas

Este platillo es delicioso y saludable

Guardar
Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena mezclada con fresa y proteína en polvo se posiciona como un snack frecuente entre quienes buscan aumentar masa muscular tras entrenar pesas. Este alimento combina carbohidratos de absorción lenta, antioxidantes y un extra de proteína que favorece la reparación muscular en minutos clave después del esfuerzo físico.

Preparar avena con fresa y proteína permite controlar la cantidad de azúcar y calorías, además de ahorrar tiempo en la cocina. Una porción de este snack ofrece cerca de 25 gramos de proteína si se utiliza una medida estándar de suplemento, junto con fibra, vitaminas y minerales que ayudan a mantener los niveles de energía estables y a reducir la fatiga después del entrenamiento.

La combinación de carbohidratos y proteína favorece la recuperación muscular

Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
(Imagen ilustrativa Infobae)

La avena aporta carbohidratos complejos que reponen las reservas de glucógeno en los músculos, mientras que la proteína en polvo contribuye a la síntesis de nuevas fibras. Las fresas agregan vitamina C y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación generada por el ejercicio intenso. Incluir todos estos elementos en un solo platillo apoya la recuperación y el crecimiento muscular.

El consumo inmediato después de entrenar facilita la absorción de los nutrientes. Las opciones más comunes son preparar la avena en agua o leche descremada y añadir la proteína hasta obtener una mezcla homogénea. Las fresas frescas o congeladas complementan el sabor y elevan el valor nutricional.

Es un snack de preparación rápida y adaptable a diferentes objetivos

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena con fresa y proteína se prepara en menos de 10 minutos. Es posible ajustar la cantidad de avena y suplemento proteico según el objetivo: para quienes buscan mayor volumen muscular, se puede incrementar la porción de proteína. Si el objetivo es mantener el peso, basta con moderar la cantidad de avena y agregar semillas o frutos secos para mayor saciedad.

El snack se puede consumir frío o caliente, según la preferencia, y transportar fácilmente en un envase hermético. Por su facilidad de preparación, es una opción frecuente entre estudiantes, trabajadores y personas activas que requieren un alimento práctico luego de entrenar.

Recomendaciones para sacar el máximo provecho

Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
(Imagen ilustrativa Infobae)

Para aprovechar los beneficios de la avena con fresa y proteína conviene elegir una proteína en polvo baja en azúcares añadidos y sin sabores artificiales. La avena tradicional sin endulzantes es preferible sobre las instantáneas con azúcar. Las fresas frescas aportan más fibra y micronutrientes que las opciones en almíbar o confitadas.

Se recomienda consumir este snack dentro de los 30 minutos posteriores al entrenamiento para favorecer la recuperación muscular. El horario, la porción y el tipo de proteína pueden ajustarse según el plan de alimentación y las necesidades de cada persona. El consumo regular se asocia con mejor rendimiento físico y mayor sensación de saciedad durante el día.

Temas Relacionados

AvenaFresaProteínaGimnasioPesasMasa MuscularMúsculosDesayunomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

La Comisión de Arbitraje no encontró ningún error en su trabajo ante Mazatlán y ejerció su criterio de programarla nuevamente en la fecha 15

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Al interior de la unidad fueron hallados más de 280 paquetes con el narcótico

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Avalan en San Lázaro reforma que crea el Registro Nacional de Enfermedades Raras

Esta condición puede llegar a presentarse en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes

Avalan en San Lázaro reforma que crea el Registro Nacional de Enfermedades Raras

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita de hoy miércoles 15 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita de hoy miércoles 15 de abril

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

A Julio “N” le encontraron más de 130 bolsas con supuesta droga que estaría destinada al narcomenudeo

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

ENTRETENIMIENTO

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans, fue parte de Ventaneando y así lamentó su muerte Pati Chapoy: “Qué tristeza”

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

DEPORTES

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación