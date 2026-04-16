México

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

Ya habían comparado los pasillos lúgubres con los Backrooms

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Metro CDMX
(Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Las remodelaciones de la línea 2 del Metro CDMX requirieron el retiro del piso y mamparas, así como letreros y señaléctica en general, dejando un ambiente lúgubre en ciertas zonas.

La baja iluminación, dificultad para orientarse y pasillos con humedad o recursos improvisados inspiraron a un comediante a crear una sátira.

Lalo Gama usó su propia voz para crear una narración de terror, se grabó y afirmó haber recogido un palo de madera que quedó tirado en la remodelación.

Su video se hizo viral, grabó algunas estaciones de la Línea 2 y la correspondencia en Bellas Artes con la línea 8.

Comparan el metro CDMX con los Backrooms

La reparación de la línea 2 ya había sido comparada con los backrooms en memes (X/@Lalo_GamaR)

os usuarios señalan que el aspecto actual de varias estaciones, como Hidalgo, recuerda a los inquietantes escenarios de los “Backrooms”, un concepto viral surgido en internet.

El fenómeno se intensificó tras la eliminación de señalización y protectores de pared durante las obras. Ahora, las paredes lucen grises y desgastadas, lo que ha generado confusión entre los pasajeros y ha complicado la orientación, ya que actualmente no se muestran los nombres de las estaciones en algunos puntos del trayecto.

Reacciones y memes por el aspecto de la Línea 2

El debate sobre el estado del metro se ha trasladado a plataformas digitales.

Diversos usuarios han publicado imágenes y comentarios humorísticos, equiparando la atmósfera de la Línea 2 con los “Backrooms” y videojuegos como “Resident Evil” o “Silent Hill”.

Collage de dos imágenes. Izquierda: Andén del Metro CDMX Línea 2 con un tren en movimiento. Derecha: Personaje de videojuego Heather Mason en un oscuro túnel
Una imagen viral compara el estado actual de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con escenarios de Silent Hill y Backrooms, generando discusión sobre su remodelación. (Captura de pantalla)

Entre las frases más compartidas destacan: “Yo poniéndole al Google Maps para saber en qué estación voy porque realmente no te puedes distraer, no hay ninguna señal” y “Parece escenario de Resident Evil”.

También circulan teorías de que la apariencia actual es parte de una estrategia de promoción para la próxima película basada en los “Backrooms”.

Qué son los “Backrooms” y por qué se asocian con el Metro

Un pasillo largo y estrecho con paredes de concreto gris, tuberías expuestas y un piso de baldosas. Una imagen de Bob Esponja está superpuesta en primer plano
La remodelación de la Línea 2 del Metro de la CDMX genera comparaciones con el fenómeno viral de los 'Backrooms (Captura de pantalla)

El término “Backrooms” hace referencia a un espacio ficticio creado en internet en 2019 y popularizado durante la pandemia de COVID-19.

Su origen está vinculado a una imagen difundida en foros digitales, donde se mostraba una habitación vacía con paredes amarillas y luces fluorescentes.

La idea central es que si alguien “sale de la realidad por accidente”, podría terminar en este laberinto interminable y monótono, donde la sensación predominante es la desorientación y el peligro invisible.

Un personaje de caricatura, con expresión asustada y un bastón, aparece en un pasillo oscuro y deteriorado de color rojo, con el logo del Metro Hidalgo y texto
La remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX ha generado reacciones humorísticas en redes sociales, con usuarios comparando sus estaciones, como Hidalgo, con los temidos 'backrooms'. (Captura de pantalla)

La comparación con el Metro de la CDMX nace de la similitud visual: pasillos grises, espacios vacíos y la falta de señales crean un ambiente que muchos describen como “liminal”, es decir, lugares que parecen estar fuera del tiempo y del uso cotidiano.

Las leyendas urbanas en torno al metro no son nuevas. Fotógrafos y usuarios han documentado a lo largo de los años la existencia de áreas poco transitadas, pasillos largos y túneles que alimentan relatos sobre apariciones, entidades misteriosas y supuestos portales interdimensionales.

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