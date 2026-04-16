México

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Al interior de la unidad fueron hallados más de 280 paquetes con el narcótico

Guardar
Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido
La persona capturada (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de más de 200 kilogramos de cocaína al interior de un vehículo en Chiapas, lo que derivó en el arresto de una persona.

Fueron agentes de la Guardia Nacional los que aseguraron 282 paquetes con cocaína y capturaron al conductor de la unidad, un hombre del que no fue revelado su nombre, en el municipio de Tapachula.

El reporte oficial señala que la sustancia estaba oculta en compartimentos fabricados dentro del vehículo, localizados tras una revisión detallada del mismo.

La detención sucedió luego de que los guardias nacionales, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), identificaron un vehículo que transitaba a exceso de velocidad en la zona.

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido
(Guardia Nacional)

El conductor fue obligado a detenerse, lo que permite a los uniformados descubrir la sustancia ilícita en dobles fondos de la cajuela y debajo de los asientos.

Tanto la persona detenida como el coche y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público con la finalidad de que sigan las investigaciones y se determine la procedencia del cargamento decomisado.

Los hechos también fueron destacados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su reporte del 15 de abril en el que registran las acciones relevantes del 14 de abril.

“En Tapachula, elementos del Ejército Mexicano, FGR, Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 202 kilos de cocaína y un vehículo”, se puede leer en el reporte de las autoridades federales.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran diversos paquetes de color negro al interior de una camioneta de color rojo. Incluso puede verse parte del mecanismo usado para ocultar los paquetes con el narcótico.

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido
(Guardia Nacional)

Más de 200 paquetes con cocaína asegurados en una pista clandestina en Chiapas

Por su parte, el pasado 19 de octubre fue informado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre aseguramiento de más de 200 paquetes que contienen cocaína y una avioneta que estría ligada con el tráfico de drogas. No hubo personas detenidas tras las labores de las autoridades.

La unidad y los paquetes con droga fueron incautados como resultado de un cateo en un aeródromo de Chiapas., específicamente en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo en Tapachula. Los reportes señalaron que la aeronave referida habría sido utilizada para transportar la droga desde el extranjero.

En dicha ocasión, los efectivos hallaron:

  • 203 paquetes con polvo blanco con características del clorhidrato de cocaína
  • Una aeronave
  • Tres vehículos

Al concluir el cateo, los paquetes asegurados y la avioneta quedaron a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación.

Temas Relacionados

ChiapasCocaínaTapachulaGuardia NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

La cantante y actriz considera riesgoso que medios difundan supuestos patrimonios millonarios

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

Cómo hacer suero casero para frenar la deshidratación por el calor y la diarrea

La receta sugerida por expertos puede salvarte cuando el acceso a medicinas es complicado y tu cuerpo necesita reponer líquidos rápido

Cómo hacer suero casero para frenar la deshidratación por el calor y la diarrea

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

El futbolista de 35 años se quedó sin equipo a mitad de torneo y se aleja de las canchas

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: pronostican fuertes tormentas en estos estados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de abril: pronostican fuertes tormentas en estos estados

¿Por qué México regala petróleo a Cuba?

El gobierno de Claudia Sheinbaum defiende los envíos como ayuda humanitaria, mientras crecen las críticas internas y la presión internacional

¿Por qué México regala petróleo a Cuba?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

Lucha Moreno, mamá de Mimí de Flans, fue parte de Ventaneando y así lamentó su muerte Pati Chapoy: “Qué tristeza”

Cuánto gastan los seguidores de  El Temach por sus conferencias de “Modo Guerra”

En pleno furor de ‘Malcolm, el de En Medio’ en México, Frankie Muniz descarta otra temporada: “Estamos fuera”

DEPORTES

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación