Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

La persona capturada (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de más de 200 kilogramos de cocaína al interior de un vehículo en Chiapas, lo que derivó en el arresto de una persona.

Fueron agentes de la Guardia Nacional los que aseguraron 282 paquetes con cocaína y capturaron al conductor de la unidad, un hombre del que no fue revelado su nombre, en el municipio de Tapachula.

El reporte oficial señala que la sustancia estaba oculta en compartimentos fabricados dentro del vehículo, localizados tras una revisión detallada del mismo.

La detención sucedió luego de que los guardias nacionales, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), identificaron un vehículo que transitaba a exceso de velocidad en la zona.

(Guardia Nacional)

El conductor fue obligado a detenerse, lo que permite a los uniformados descubrir la sustancia ilícita en dobles fondos de la cajuela y debajo de los asientos.

Tanto la persona detenida como el coche y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público con la finalidad de que sigan las investigaciones y se determine la procedencia del cargamento decomisado.

Los hechos también fueron destacados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su reporte del 15 de abril en el que registran las acciones relevantes del 14 de abril.

“En Tapachula, elementos del Ejército Mexicano, FGR, Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 202 kilos de cocaína y un vehículo”, se puede leer en el reporte de las autoridades federales.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran diversos paquetes de color negro al interior de una camioneta de color rojo. Incluso puede verse parte del mecanismo usado para ocultar los paquetes con el narcótico.

(Guardia Nacional)

Más de 200 paquetes con cocaína asegurados en una pista clandestina en Chiapas

Por su parte, el pasado 19 de octubre fue informado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre aseguramiento de más de 200 paquetes que contienen cocaína y una avioneta que estría ligada con el tráfico de drogas. No hubo personas detenidas tras las labores de las autoridades.

La unidad y los paquetes con droga fueron incautados como resultado de un cateo en un aeródromo de Chiapas., específicamente en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo en Tapachula. Los reportes señalaron que la aeronave referida habría sido utilizada para transportar la droga desde el extranjero.

En dicha ocasión, los efectivos hallaron:

203 paquetes con polvo blanco con características del clorhidrato de cocaína

Una aeronave

Tres vehículos

Al concluir el cateo, los paquetes asegurados y la avioneta quedaron a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación.