Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026 (REUTERS/Aris Martinez)

El nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 fue presentado este miércoles 15 de abril en Guadalajara, resultado de una fusión entre símbolos culturales y tecnología textil de última generación. La marca italiana Calderoni diseñó la indumentaria, que destaca por conectar tradición y modernidad dentro del marco del Volvo Fashion Week.

El traje oficial de la Selección Mexicana de Fútbol para el Mundial 2026 consiste en un saco de tela italiana con bordado del escudo nacional en colores oscuros sobre la bolsa izquierda, pantalón a juego y una corbata verde decorada con motivos alusivos a culturas prehispánicas y la pasión por el fútbol.

Esta indumentaria, confeccionada a la medida para jugadores, cuerpo técnico y directivos, está pensada para lucirse en los traslados y la llegada a los hoteles de concentración durante el torneo global.

Cómo es el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Este es el traje de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (X/ @albertolati)

La nueva vestimenta de la Selección Mexicana une elementos tradicionales y detalles modernos; fue creada en colaboración entre Calderoni y la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El saco integra tela italiana que se ajusta al cuerpo, con un medio forro ligero para mayor comodidad durante el verano mexicano. En la parte interna del cuello aparece la inscripción “Somos México” y, en su interior, frases bordadas de aliento tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.

El diseño se presentó con una breve pasarela en la sala principal del Teatro Degollado, uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara. El traje está pensado para ser usado tanto en los viajes del equipo como en los momentos previos a los partidos, priorizando la frescura y distinción en el clima nacional.

Detalles y significado del diseño del uniforme

Este es el traje de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (X/ @albertolati)

El atuendo destaca por incorporar elementos gráficos que evocan la diversidad de culturas prehispánicas y la identidad futbolística de México. Entre los rasgos distintivos se encuentra la corbata verde con motivos inspirados en la herencia de las culturas originarias. La frase “Somos México” en el cuello y las palabras de aliento bordadas refuerzan el sentido de unidad y orgullo nacional.

La directora de marketing de Calderoni, Jeannette Haber, explicó a EFE que el proceso de toma de medidas para cada integrante del plantel fue complejo, pues muchos jugadores se encuentran en distintas ciudades o incluso fuera del país. Sin embargo, el equipo logró recopilar la información necesaria durante las concentraciones y partidos amistosos, de modo que cada uniforme será hecho específicamente a la medida de su portador.

Como parte de la colección diseñada para el Mundial, la marca también presentó tres conjuntos deportivos inspirados en los colores de la Selección Mexicana, acompañados de las palabras “Alma. Juego. Legado”. Aunque estas prendas no serán utilizadas por los jugadores en competencia, forman parte de la propuesta especial para la justa mundialista.

Este es el traje de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (X/ @albertolati)

Lista de elementos distintivos del nuevo uniforme:

Saco con escudo nacional bordado en la bolsa izquierda

Tela italiana de ajuste cómodo y medio forro ligero

Corbata verde con detalles prehispánicos y alusiones al fútbol

Frases de aliento y la inscripción “Somos México” en el saco

Saco con escudo nacional bordado en la bolsa izquierda

Tela italiana de ajuste cómodo y medio forro ligero

Corbata verde con detalles prehispánicos y alusiones al fútbol

Frases de aliento y la inscripción “Somos México” en el saco

Presentación oficial y reacciones al nuevo uniforme

La presentación del uniforme se realizó este martes en el Teatro Degollado de Guadalajara, ciudad identificada como una de las 16 sedes oficiales del Mundial 2026. La elección de este sitio responde a que Guadalajara representa la mexicanidad y es cuna de algunos de los símbolos nacionales más reconocidos en el mundo.

La marca Calderoni eligió la plataforma de la Volvo Fashion Week para dar a conocer el uniforme, resaltando la unión entre moda, deporte y cultura nacional. El evento generó expectativas tanto en la comunidad futbolera como en el sector del diseño, alimentando el orgullo de la afición mexicana por sus colores.

Dónde comprar el nuevo uniforme de México

La confección del traje para la Selección Mexicana será individual y personalizada para cada jugador, integrante del cuerpo técnico y directivos. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre precios ni puntos de venta. La colección incluye también conjuntos deportivos temáticos inspirados en la justa mundialista. La disponibilidad para el público dependerá de los canales oficiales que definan la marca y la Federación Mexicana de Fútbol.

La elección de materiales de alta calidad y la atención al detalle en cada componente del uniforme buscan proyectar una imagen fuerte de México ante el mundo. Esta indumentaria, más allá de su función práctica, reafirma el simbolismo de portar los colores de una nación con profunda tradición futbolística y cultural.