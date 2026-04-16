Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

El arresto fue realizado en el municipio de Tapachula. Crédito: SSP Chiapas

Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas permitió la detención de un hombre identificado como Julio “N”, quien manifestó pertenecer al Cártel Chiapas y Guatemala. El arresto ocurrió en el municipio de Tapachula, donde agentes estatales localizaron diversas dosis de piedra, metanfetamina y marihuana entre sus pertenencias.

Las acciones fueron resultado de patrullajes realizados por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva (GEP), la Guardia Estatal Fronteriza (GEF) y la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial (AIIM).

Actitud sospechosa derivó en el arresto

Durante el operativo realizado en la calle Cabildo, los elementos estatales detectaron actitud evasiva de parte de Julio “N” hacia el convoy, lo que dio pie a una inspección corporal.

Entre sus pertenencias, hallaron lo siguiente:

63 bolsas con una sustancia similar a la piedra o crack

11 con producto cristalino, similar a la metanfetamina

60 bolsas con hierba seca que similar a la marihuana

El aseguramiento incluyó bolsas de diferentes tamaños y presentaciones, todas con características propias de drogas sintéticas y hierba seca.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reportó que la persona detenida y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La dependencia sostuvo que la aprehensión forma parte de las acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno para mantener la seguridad en la entidad.

En el comunicado institucional donde fue reportada la detención, la SSP Chiapas refrendó el compromiso de mantener la colaboración entre dependencias para combatir los delitos contra la salud y asegurar la paz para la población de Chiapas.

Otras detenciones recientes de miembros del CCyG en la entidad

El pasado 9 de abril, autoridades estatales detuvieron a dos hombres identificados como Benito “N” y Luis “N” en el municipio de Jiquipilas, Chiapas.

Además, las autoridades aseguraron dos motocicletas de la marca Italika. Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo

En esa ocasión, los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aseguraron un arma tipo mini Draco calibre 7.62x39 mm, tres cargadores, 42 bolsitas con cristal, dos teléfonos celulares y dos motocicletas.

Los detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala.

Cómo nacieron los Pakales, grupo de seguridad del estado

Los elementos del FRIP suelen utilizar parches distintivos en sus uniformes. (Foto: FGE Chiapas)

La reciente detención en Tapachula, encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, pone de relieve el papel de este grupo especial en los operativos contra integrantes de organizaciones criminales en Chiapas.

Los Pakales, responsables del aseguramiento de Julio “N” y varias dosis de droga, surgieron como respuesta institucional ante el crecimiento de la violencia y la presencia de cárteles en la entidad.

Esta unidad fue creada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo con el objetivo de reforzar la capacidad de reacción ante delitos de alto impacto y garantizar la seguridad en municipios clave y en la región fronteriza.

Integrados por agentes con entrenamiento especializado, los Pakales participan en labores de inteligencia, patrullaje y aseguramientos de alto riesgo, como el realizado contra presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala.

Sin embargo, este grupo de seguridad ha estado acompañado de señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos, particularmente durante intervenciones en zonas rurales y urbanas del estado.