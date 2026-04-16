‘The Friends Experience’ en CDMX: fecha y boletos para la aventura inmersiva de la famosa serie estadounidense

La sede de The Friends Experience CDMX se ubicará en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, en la alcaldía Miguel Hidalgo

La llegada de la exhibición The Friends Experience a la Ciudad de México en mayo de 2026 anticipa un fenómeno de entretenimiento que conecta a varias generaciones gracias al impacto cultural de la serie y la atracción por sus sets icónicos.

A partir del 15 de mayo, los seguidores de Friends podrán recorrer escenarios emblemáticos en el Casino del Bosque del Lienzo Charro en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El evento, resultado de la colaboración entre OGX Productions, Warner Bros. Discovery Global Experiences y la empresa de boletos Fever, marca la llegada de esta experiencia inmersiva a la capital mexicana como parte de su gira global que ha visitado 32 ciudades.

La convocatoria de The Friends Experience incluye una fecha clave: la preventa exclusiva inicia el 21 de abril, mientras que la venta general de boletos comienza el 22 de abril de 2026 por medio del sitio oficial y la app de Fever.

La sede, ubicada en Av. Constituyentes 500, ofrecerá un recorrido diseñado para que los visitantes no solo observen utilería o vestuario, sino que ingresen físicamente a los sets donde se desarrollaron escenas históricas de la televisión estadounidense.

La experiencia inmersiva de Friends llegará por primera vez a la Ciudad de México en mayo de 2026, atrayendo fans de varias generaciones

Los escenarios de Friends llegan a Constituyentes: qué incluye la experiencia

Entre los principales atractivos destaca la recreación de Central Perk, el café ficticio donde el grupo de amigos se reunía. Aquí se encuentra el clásico sofá naranja, dispuesto para que los asistentes recreen fotografías con sus propios amigos.

También se podrá visitar el departamento de Monica y Rachel, con acceso a la icónica mirilla del marco amarillo y la cocina que caracterizó la personalidad obsesiva de Monica.

En otro espacio, los visitantes encontrarán los sillones reclinables de Chandler y Joey. El área dedicada al episodio de la mudanza —con la famosa instrucción de “Pivot”— reproduce la escena de la escalera donde Ross intenta subir un sofá, apelando al trabajo en equipo para lograr la foto ideal.

La zona llamada La Fuente, inspirada en el opening de la serie, ofrece una recreación en la que el público puede posar con el paraguas de colores, evocando la secuencia de créditos grabada originalmente en los estudios de Warner en Burbank.

El recorrido incluirá recreaciones exactas de Central Perk, el departamento de Monica y Rachel, así como los sillones de Chandler y Joey

Original X Productions y Warner Bros. Television Group son los responsables del diseño interactivo que permite a los asistentes caminar por el pasillo que une los dos departamentos principales, conocer detalles técnicos del montaje de los sets y observar cómo la utilería y el vestuario cuentan la evolución de los personajes.

Un fenómeno global que une generaciones

La fiebre por The Friends Experience se ha manifestado con boletos agotados en distintas ciudades. El anuncio de su llegada a la CDMX ha generado filas virtuales por registrarse en la lista de espera —disponible en la página oficial de la experiencia— y preparar el mejor atuendo noventero para las fotos en Central Perk.

La cita permitirá explorar utilería y vestuario originales, acercando la cultura pop de los años noventa a nuevas audiencias en México (Créditos: Instagram/Friends)

La cita se perfila como uno de los eventos más esperados en el calendario del entretenimiento durante 2026. Fans de la primera transmisión de la serie en 1994 y nuevas audiencias que la descubrieron en plataformas digitales se reúnen para interactuar de manera directa con los espacios, vestuario y objetos que definieron la cultura pop internacional en la última década del siglo XX.