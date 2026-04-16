México

Comando secuestra a Rogelio Poblete Zamora, director de Agua en Malinalco, Edomex

La desaparición del director de OPDAPAS Malinalco, Rogelio Poblete, se suma a una serie de ataques recientes contra funcionarios

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Rogelio Poblete Zamora, director de Agua Potable en Malinalco, Estado de México, fue secuestrado por un comando armado cuando se dirigía a su oficina. (@LupitaJuarezH)
Rogelio Poblete Zamora, director de Agua Potable en Malinalco, Estado de México, fue secuestrado por un comando armado cuando se dirigía a su oficina. (@LupitaJuarezH)

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable de Malinalco, fue secuestrado por un comando armado la mañana de este miércoles 15 de abril, cuando se dirigía a su oficina.

De acuerdo con la información de medios locales, el funcionario circulaba en una camioneta color guinda y fue obligado a descender de su vehículo para abordar otro, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El hecho ha detonado un dispositivo de búsqueda en la región sur del Estado de México, donde autoridades estatales y federales desplegaron operativos en comunidades como San Nicolás y El Palmar de Guadalupe.

Las últimas pistas revelaron que la unidad utilizada por los secuestradores tomó la carretera Toluca-Taxco con dirección a Chalma. Familiares y autoridades municipales perdieron contacto con Poblete alrededor de las 9:30 horas.

Hasta el cierre de esta edición, no existía ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México ni posicionamiento oficial por parte del organismo que dirige.

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable de Malinalco. (Redes sociales)
Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable de Malinalco. (Redes sociales)

¿Qué grupos criminales están en dicha región?

En la zona donde ocurrió el levantón, las autoridades reconocen la presencia de células de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El municipio de Malinalco, ubicado en el sur del estado, se considera zona de riesgo ante la actividad de grupos delictivos.

Hasta ahora, no hay información pública sobre su localización. Además, apenas hace unos días, el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, director del hospital general, fueron privados de la libertad y posteriormente rescatados en un operativo coordinado desde la Federación. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, atribuyó ese secuestro a integrantes de La Familia Michoacana.

Cadena de ataques

En semanas recientes, otros hechos violentos han ocurrido en la comunidad. En San Nicolás, un vendedor de tamales fue “levantado”, lo que llevó a familiares y amigos a bloquear la carretera Tenancingo-Chalma para exigir su búsqueda.

Rogelio Portillo Jaramillo Michoacán
Foto: FGE

En el mismo periodo, se dio a conocer la desaparición de Rogelio Portillo Jaramillo, actual director de Bienestar en el municipio de Huetamo, Michoacán, quien se encuentra en la mira de autoridades de Estados Unidos desde 2021, acusado de conspiración para distribuir narcóticos en territorio estadounidense. El funcionario, también ex candidato de Morena, fue visto por última vez el 28 de marzo de 2026.

Sin embargo, el secuestro de Rogelio Poblete Zamora iría más allá, formando parte de una cadena de agresiones contra directivos de organismos de agua municipales.

El 26 de marzo, en Irapuato, Roberto Castañeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, fue asesinado durante un ataque armado.

En 2022, Guillermo Adolfo Galeana, exdirector de Finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, fue secuestrado y logró escapar.

En 2019, Jesús Reyes Consuelo, titular de OPDAPAS Zinacantepec, también fue víctima de un intento de secuestro.

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