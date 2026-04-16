México

Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Después de semanas de presión en redes, Alfredo Cantú Villarreal reconoció que se equivocó y asumió su responsabilidad

Guardar
Dos hombres sonrientes y vestidos de blanco se miran con afecto, cada uno lleva un broche de insecto en su solapa. El fondo es un muro de color claro
Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, ofrece disculpas públicas por el impacto ambiental de su boda en Cuatrociénegas, Coahuila. (Un Tal Fredo: Instagram)

El generador de contenido Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, ofreció hoy una disculpa pública tras su reacción ante las críticas por la organización y consecuencias ambientales de su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El evento, realizado el fin de semana del 21 de marzo, mantiene la discusión sobre la intervención de figuras del entretenimiento en áreas naturales protegidas.

Días atras, usuarios documentaron que la escenografía y mobiliario permanecen en la zona de Minas de Mármol, lo que ha sido señalado como “basura” y ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad ambiental de los organizadores.

Escultura de rostro plateado junto a una mina de mármol con cactus y un mensaje grabado en piedra que dice 'LA ÚNICA FORMA DE SALIR ES ATRAVESANDO'
La boda de Un tal Fredo genera críticas por escenografía y mobiliario abandonados en el área protegida de Minas de Mármol, considerada basura por usuarios. ((TikTok/@lizeth_cardenas87))

Alfredo Cantú Villarreal admite errores y ofrece disculpas públicas

Durante un reciente mensaje, el creador de contenido reconoció: “Estos días me los tomé para escuchar y esto es lo que hoy puedo decir: estoy aprendiendo”.

En ese mismo mensaje, señaló que su reacción inicial fue impulsiva y cargada de coraje: “No voy a justificar de que ‘oigan, no, es que saben es desde la ignorancia, yo no sabía’ porque sí sabía, porque sí he trabajado en ello, sí tenía la información y aun así, la cagué, fue un error”.

Por otra parte, sostuvo que su intención “jamás fue negativa” y está dispuesto a seguir aprendiendo para estar abierto a escuchar: “Quiero que sepan que me disculpo, que no estuvo bien”.

Cabe mencionar que su mensaje surge después de que el 10 de abril anunciara una pausa para “callarse la boca y escuchar”, con el fin de no responder “desde el impulso, el coraje o la frustración, sino genuinamente entender”.

Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, ofrece disculpas públicas por el impacto ambiental de su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila. (TikTok: @untalfredo)

La boda de Un tal Fredo mantiene el foco de críticas tres semanas después

La celebración de Un tal Fredo y el dentista Adrián Álvarez es señalada por su logística de acceso restringido y la presencia de figuras del entretenimiento como Carlos Rivera, el diseñador Benito Santos y el maquillista Luis Torres.

Usuarios en redes sociales han documentado la permanencia de esculturas, cabezas gigantes y mobiliario en el área protegida. Las imágenes han sido calificadas como evidencia de falta de cuidado ambiental y han motivado exigencias de retiro de los objetos y sanciones a los responsables.

De igual forma, la boda también generó debate por la contratación de la cantante Andy Fernanda, criticada por algunos asistentes, lo que llevó al influencer a pedir detener los ataques.

“Ella no está acostumbrada al escrutinio en redes y su participación debe quedarse como un recuerdo positivo”, sentenció.

La celebración, con acceso restringido y prohibición de celulares, destacó por su exclusividad y la monetización de la experiencia en redes sociales. (rs)
La celebración, con acceso restringido y prohibición de celulares, destacó por su exclusividad y la monetización de la experiencia en redes sociales. (rs)

Exclusividad, monetización y exposición mediática rodean la polémica

El enlace de Cantú Villarreal y Álvarez se anunció desde julio de 2025 durante un viaje a Italia. El evento se convirtió en tendencia nacional por la selección de invitados, la monetización de la experiencia y la restricción de celulares durante los festejos.

El propio creador de contenido relativizó la situación al relatar: “Todas las novias terminan con los vestidos asquerosos, ¿por qué yo no voy a terminar con los zapatos chamagosos?”.

Este tipo de declaraciones, junto con las imágenes de la escenografía sin desmontar, mantienen a Un Tal Fredo en el centro del debate público.

Temas Relacionados

Un Tal FredoCuatro CiénegasAlfredo Cantú Villarrealmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Fueron capturados como resultado de un operativo en la localidad de Trigomil

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

UNAM explica la problemática de la basura electrónica en México

Una cantidad considerable de residuos termina en vertederos o espacios sin control, donde los componentes liberan sustancias peligrosas que afectan al ambiente

UNAM explica la problemática de la basura electrónica en México

Cuáles son los riesgos para la salud de dormir con brasier

Las molestias nocturnas, desde rozaduras hasta problemas de circulación, tienen explicación médica y consejos para dormir mejor

Cuáles son los riesgos para la salud de dormir con brasier

Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN a garantizar sus derechos

Piden ser consultados por poderes legislativos

Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN a garantizar sus derechos

Condenan en Edomex a hombre que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar

El ahora condenado exigió un pago semanal a la víctima

Condenan en Edomex a hombre que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Aseguran más de 200 kilos de cocaína escondidos en una camioneta en Chiapas: hay un detenido

Detienen a un miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala con dosis de piedra, metanfetamina y marihuana

Procesan a 9 de la Operativa Barredora del CJNG por asesinato y abandono de cuerpos en la Feria de Puebla

De México a EEUU: sentencian a mexicano que transformaba metanfetamina líquida en droga de alta pureza

ENTRETENIMIENTO

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

Comediante crea tráiler de terror por remodelaciones del Metro CDMX

‘The Friends Experience’ en CDMX: fecha y boletos para la aventura inmersiva de la famosa serie estadounidense

La avena con fresa y proteína es un snack perfecto para aumentar la masa muscular después de entrenar pesas

Lorena Herrera a La Casa de los Famosos México 2026: aseguran que entrará para explotar el rating

Alessandra Rosaldo explota con la prensa por cuestionamientos sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez

DEPORTES

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

Así es el traje de gala que la Selección Mexicana usará para el Mundial 2026

La árbitra Katia Itzel García regresa a la Liga MX tras la polémica: pitará un partido estelar

Cuál era el millonario sueldo de Alan Pulido en Chivas, delantero que se aproxima al retiro

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana