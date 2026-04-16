Un Tal Fredo pide disculpas por su reacción a las críticas sobre su boda en Cuatro Ciénegas y anuncia su regreso a redes

Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, ofrece disculpas públicas por el impacto ambiental de su boda en Cuatrociénegas, Coahuila. (Un Tal Fredo: Instagram)

El generador de contenido Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, ofreció hoy una disculpa pública tras su reacción ante las críticas por la organización y consecuencias ambientales de su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El evento, realizado el fin de semana del 21 de marzo, mantiene la discusión sobre la intervención de figuras del entretenimiento en áreas naturales protegidas.

Días atras, usuarios documentaron que la escenografía y mobiliario permanecen en la zona de Minas de Mármol, lo que ha sido señalado como “basura” y ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad ambiental de los organizadores.

La boda de Un tal Fredo genera críticas por escenografía y mobiliario abandonados en el área protegida de Minas de Mármol, considerada basura por usuarios. ((TikTok/@lizeth_cardenas87))

Alfredo Cantú Villarreal admite errores y ofrece disculpas públicas

Durante un reciente mensaje, el creador de contenido reconoció: “Estos días me los tomé para escuchar y esto es lo que hoy puedo decir: estoy aprendiendo”.

En ese mismo mensaje, señaló que su reacción inicial fue impulsiva y cargada de coraje: “No voy a justificar de que ‘oigan, no, es que saben es desde la ignorancia, yo no sabía’ porque sí sabía, porque sí he trabajado en ello, sí tenía la información y aun así, la cagué, fue un error”.

Por otra parte, sostuvo que su intención “jamás fue negativa” y está dispuesto a seguir aprendiendo para estar abierto a escuchar: “Quiero que sepan que me disculpo, que no estuvo bien”.

Cabe mencionar que su mensaje surge después de que el 10 de abril anunciara una pausa para “callarse la boca y escuchar”, con el fin de no responder “desde el impulso, el coraje o la frustración, sino genuinamente entender”.

Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un tal Fredo, ofrece disculpas públicas por el impacto ambiental de su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila. (TikTok: @untalfredo)

La boda de Un tal Fredo mantiene el foco de críticas tres semanas después

La celebración de Un tal Fredo y el dentista Adrián Álvarez es señalada por su logística de acceso restringido y la presencia de figuras del entretenimiento como Carlos Rivera, el diseñador Benito Santos y el maquillista Luis Torres.

Usuarios en redes sociales han documentado la permanencia de esculturas, cabezas gigantes y mobiliario en el área protegida. Las imágenes han sido calificadas como evidencia de falta de cuidado ambiental y han motivado exigencias de retiro de los objetos y sanciones a los responsables.

De igual forma, la boda también generó debate por la contratación de la cantante Andy Fernanda, criticada por algunos asistentes, lo que llevó al influencer a pedir detener los ataques.

“Ella no está acostumbrada al escrutinio en redes y su participación debe quedarse como un recuerdo positivo”, sentenció.

La celebración, con acceso restringido y prohibición de celulares, destacó por su exclusividad y la monetización de la experiencia en redes sociales. (rs)

Exclusividad, monetización y exposición mediática rodean la polémica

El enlace de Cantú Villarreal y Álvarez se anunció desde julio de 2025 durante un viaje a Italia. El evento se convirtió en tendencia nacional por la selección de invitados, la monetización de la experiencia y la restricción de celulares durante los festejos.

El propio creador de contenido relativizó la situación al relatar: “Todas las novias terminan con los vestidos asquerosos, ¿por qué yo no voy a terminar con los zapatos chamagosos?”.

Este tipo de declaraciones, junto con las imágenes de la escenografía sin desmontar, mantienen a Un Tal Fredo en el centro del debate público.