Vinculan a proceso a cinco presunto integrantes del CJNG en Nayarit

Una de las armas aseguradas (FGR)

Cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrentan proceso judicial en Nayarit luego de ser detenidos en una operación coordinada entre elementos de seguridad estatales y federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 15 de abril que las personas detenidas fueron señaladas por su probable implicación en delitos relacionados con armas y encubrimiento.

El operativo se realizó en la localidad de Trigomil, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Durante la intervención, los agentes aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y teléfonos celulares.

Tras lo anterior as autoridades pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a Nelson “N”, Juan “N”, Eduardo “N”, Jonathan “N” y Benjamín “N”. Dichas personas enfrentan cargos por portación de armas de fuego con agravante, portación de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por encubrimiento por receptación.

(FGR)

Hay un menor de edad entre los procesados

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Nayarit presentó las pruebas ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso para los sujetos mencionados y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. El plazo para la investigación complementaria fue fijado en tres meses.

Entre los detenidos se encuentra una persona menor de edad, quien también fue vinculada a proceso y seguirá un procedimiento acorde a su situación.

Las autoridades recalcaron que las personas mencionadas son consideradas inocentes mientras no haya una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La acción en Trigomil se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de México para combatir la delincuencia organizada y reducir la violencia en la región. Las investigaciones continuarán durante el periodo establecido, con el objetivo de reunir todos los elementos necesarios para sustentar las acusaciones ante el tribunal.

Parte del arsenal asegurado (FGR)

Procesan a 18 personas en Nayarit

En otras acciones, apenas el pasado 5 de abril la FGR informó sobre la medida de vinculación a proceso en contra de 18 personas que fueron capturadas tras un enfrentamiento con agentes de seguridad federales registrado el 17 de marzo en Nayarit.

Los sujetos ahora procesados fueron asegurados con una docena de armas de fuego, un par armas largas, más de tres mil cartuchos, así como artefactos explosivos.

Se trató de Carlos “N”, Adolfo “N”, José “N”, Indalecio “N”, Edwin “N”, Marcos “N”, Ricardo “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Luis “N” e Israel “N”, quienes fueron vinculados a proceso por portación de arma de fuego agravada y portación de cargadores de uso exclusivo.

Mientras que, Samuel “N”, Miguel “N”, Carlos “N” y Juan “N” enfrentan cargos por posesión de cartuchos y cargadores exclusivos de las fuerzas armadas.