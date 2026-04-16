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Gobierno de la CDMX debe invertir en transporte, exige líder de CATEM, Pedro Haces

Pedro Haces Barba instó al gobierno de la CDMX a acabar con los “caciques” del metro para evitar empeorar la movilidad

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El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)
El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)

El líder sindical Pedro Haces Barba insta al Gobierno de la Ciudad de México a desmantelar los cacicazgos en el transporte público y a incrementar la inversión en el Metro, luego de que la reducción de viajes y la falta de mantenimiento ocasionaran caos en el Sistema de Transporte Colectivo.

Haces Barba, también diputado federal y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), destacó que es necesario “quitar todas esas membranas de cotos de poder y concesiones que tienen unos cuantos”, según sus declaraciones tras los incidentes recientes.

Ante la situación, Haces Barba respalda públicamente a Fernando Espino, secretario general de los trabajadores del Metro, al afirmar: “Fernando Espino merece mi respeto. Ha trabajado mucho por el gremio, el gremio ha alcanzado cosas importantes mucho más que otros sindicatos”. Enfatiza que la autoridad capitalina debe apostar por un Metro de primera y considera que “hace falta mucha inversión”. No obstante, remarcó que las autoridades capitalinas deben apostar por mejorar el Metro y hacer mayor inversión para que se tengan las mejores vías.

La próxima semana, está programada una reunión en San Lázaro entre líderes sindicales y Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para tratar asuntos laborales, incluyendo la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, según informó el coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados.

Pedro Haces ha sido protagonista de distintos escándalos de corrupción Crédito: FB: Pedro Haces

“Yo creo que el gobierno, y aquí hago un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, lo que debe hacer es desmembrar, quitar todas esas membranas de cotos de poder y concesiones que tienen unos cuantos, que se han vuelto caciques del transporte que no le dan libertad a toda la gente que quiere participar en el transporte; entonces, desde esta Cámara de Diputados le pedimos al Gobierno de la Ciudad de México que ponga orden en el transporte, que no sólo unos cuantos líderes tenga todo el transporte en el puño de la mano”, argumentó el líder sindical.

Línea 3 del Metro ofrece servicio provisional

Las estaciones Universidad y Copilco del Metro de la Ciudad de México suspenden servicio la tarde de este miércoles 15 de abril. El sistema únicamente mantiene operaciones en el tramo Indios Verdes–Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, director del Metro, el cierre responde a un “disturbio eléctrico externo a las instalaciones del sistema”.

Protestas por condiciones laborales

Tras dos días de movilización de trabajadores del Metro, el director del STC Adrián Rubalcava confirma que se alcanzaron acuerdos con Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, para restablecer la operación total en las 12 líneas.

Rubalcava informa que los acuerdos incluyen fortalecer el mantenimiento en la red, además de comprometer esfuerzos conjuntos para mejorar el servicio y garantizar condiciones laborales que reconozcan el trabajo diario del personal, según lo acordado con el sindicato.

La protesta consistió en suspender horas extra el viernes y lunes, afectando la operatividad del sistema, hasta que se lograron compromisos para atender las principales demandas planteadas por los empleados sindicalizados.

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