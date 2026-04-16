México

Jorge Máynez solicita medidas para evitar posible aumento en precio de la tortilla

En el documento se advirtió que un incremento impactaría directamente la economía de las familias mexicanas

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Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez (CUARTOSCURO)

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez pidió a través de su cuenta oficial de X, implementar medidas que ayuden a frenar el posible incremento en el precio de la tortilla.

Por medio de un comunicado, dio a conocer que junto con actores de su partido político dirigieron un escrito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como a las secretarías de Economía y Agricultura, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para exigir una respuesta formal ante el probable aumento de este alimento esencial de la canasta básica.

En el documento se advirtió que un incremento impactaría directamente la economía de las familias mexicanas, en especial de aquellas con menores ingresos, debido a que se trata de un producto básico y fundamental en la dieta nacional.

“El Estado tiene la obligación constitucional de proteger el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por lo que no puede tratar el precio de la tortilla como un tema meramente de mercado”, subrayó el funcionario.

Medidas planteadas ante el posible aumento del precio de la tortilla

Ante este escenario, se plantearon diversas acciones que buscan atender de manera integral el comportamiento de los costos del maíz y de este alimento, así como prevenir afectaciones a la población y fortalecer la producción nacional.

  • Un análisis integral del comportamiento de los precios del maíz y la tortilla.
  • Acciones de vigilancia y monitoreo por parte de la Secretaría de Economía y Profeco.
  • Fortalecimiento de la producción nacional de maíz a través de la Secretaría de Agricultura.
  • La instalación de una mesa de diálogo urgente con la industria.
  • La evaluación de apoyos o subsidios focalizados para pequeños y medianos productores, con el fin de evitar aumentos arbitrarios que afecten la economía popular.
Aumento en el precio de las tortillas.
Aumento en el precio de las tortillas.

¿Cuál es el precio de la tortilla?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), este es el precio por kilo de tortilla en diversas regiones del país este jueves 16 de abril.

Aguascalientes

  • Aguascalientes: 22.00

Baja California

  • Mexicali: 33.29
  • Tijuana: 28.18

Baja California Sur

  • La Paz: 27.00

Campeche

  • Campeche: 28.25

Coahuila

  • Piedras Negras: 30.00
  • Saltillo: 24.00
  • Torreón: 28.00

Colima

  • Colima: 30.00

Chiapas

  • Tapachula: 30.00
  • Tuxtla Gutiérrez: 22.00

Chihuahua

  • Chihuahua: 25.50
  • Cd. Juárez: 25.22

Ciudad de México

  • D.F.: 21.72
  • ZM D.F.: 21.27

Durango

  • Durango: 21.50
  • Gómez Palacio: 27.00

Guanajuato

  • Celaya: 23.00
  • León: 22.00

Guerrero

  • Acapulco: 30.00
  • Chilpancingo: 26.67

Hidalgo

  • Pachuca: 23.00

Jalisco

  • Guadalajara: 26.23
  • ZM Guadalajara: 26.30

Edo. México

  • Toluca: 20.29

Michoacán

  • Morelia: 22.43

Morelos

  • Cuernavaca: 26.67

Nayarit

  • Tepic: 30.00

Nuevo León

  • Monterrey: 25.38
  • ZM Monterrey: 24.79

Oaxaca

  • Oaxaca: 24.50

Puebla

  • Puebla: 17.69
  • ZM Puebla: 16.50

Querétaro

  • Querétaro: 26.83

Quintana Roo

  • Cancún: 29.20
  • Chetumal: 27.00

San Luis Potosí

  • San Luis Potosí: 25.00

Sinaloa

  • Culiacán: 27.00

Sonora

  • Cd. Obregón: 30.33
  • Hermosillo: 32.17
  • Nogales: 31.00
  • San Luis Río Colorado: 31.83

Tabasco

  • Villahermosa: 24.20

Tamaulipas

  • Cd. Victoria: 25.00
  • Matamoros: 31.00
  • Nuevo Laredo: 28.00
  • Reynosa: 30.50
  • Tampico: 28.00

Tlaxcala

  • Tlaxcala: 17.00

Veracruz

  • Coatzacoalcos: 25.00
  • Veracruz: 15.75
  • Xalapa: 15.75

Yucatán

  • Mérida: 28.17

Zacatecas

  • Zacatecas: 22.50

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