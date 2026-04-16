México

Exhiben contratos de Fernando Bonilla durante sexenio de AMLO tras polémica con Movimiento Ciudadano

El histrión se volvió tema de conversación digital por denunciar el uso no autorizado de su imagen en una campaña política en Nuevo León

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Primer plano de Fernando Bonilla con bigote, traje azul a cuadros, camisa blanca y corbata negra, mirando fijamente en un entorno de oficina
La postura de Fernando Bonilla ha derivado en ataques contra la serie La Oficina. (Fernando Bonilla: Instagram)

La postura crítica del actor Fernando Bonilla contra Movimiento Ciudadano por el uso no autorizado de su imagen en una campaña digital derivó en cuestionamientos en su contra por la asignación de contratos públicos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bonilla, protagonista de la serie La Oficina, usó sus cuentas oficiales para exigir a MC no volver a emplear en su “perra vida” su imagen en publicidad.

La molestia del histrión surgió por la publicación de un meme con una imagen de él como Jerónimo Ponce lll, su personaje en La Oficina, acompañada de un mensaje en favor de las políticas públicas de MC en Nuevo León.

Captura de pantalla de Twitter mostrando un tuit de Fernando Bonilla y una publicación de Movimiento Ciudadano con la imagen de un hombre haciendo un gesto de corazón
Fernando Bonilla expresa su indignación en redes sociales contra Movimiento Ciudadano por la utilización no autorizada de una imagen suya en una publicación elogiando la gestión de Nuevo León. (Fernando Bonilla: X)

Filtran antiguos contratos de Fernando Bonilla

En X —antes Twitter—, Bonilla fue cuestionado por su ideología política. Además de antiguas publicaciones donde externó su apoyo a AMLO y el movimiento de la Cuarta Transformación, fueron filtrados registros de contratos asignados al actor para producir contenido en Canal 11 durante el sexenio pasado.

Sin embargo, subrayó que, independientemente de su postura de izquierda, si Morena hubiera hecho lo mismo, habría reaccionado igual, al creer que la serie debería disociarse de temas políticos.

¿Beneficiado por la 4T?

Emilio Vallejo Rangel-Larios, creador de contenido sobre temas políticos y simpatizante de Acción Nacional, difundió imágenes de los contratos junto a una crítica que resonó en X. “Resulta que el actor @fdobonilla tiene jugosos contratos con el Gobierno de MORENA por adjudicación directa. Es chairo vertebrado: Con hueso que roer. Finjamos sorpresa”.

Rangel-Larios respaldó la postura de usuarios que solicitaron a Amazon Studio evaluar la continuidad de Fernando Bonilla en La Oficina en favor de la aceptación de la serie.

Hombre de tez clara con gafas y camisa de rayas negras y blancas, con barba, habla en un micrófono en un escenario oscuro. Una captura de pantalla de un tuit se superpone
El actor enfrenta escrutinio público tras la revelación de contratos por adjudicación directa con el gobierno de Morena, vinculados a proyectos como Telescuela de Canal 11. (X)

Fiel a su estilo, Fernando Bonilla negó haber sido beneficiado por el oficialismo. Subrayó que su relación laboral con Canal 11 comenzó mucho tiempo atrás, durante el sexenio de Felipe Calderón, y continuó durante los siguientes 12 años.

“¡Oh, no! Están publicando mis contratos de cuando trabajé para Canal Once durante el sexenio de AMLO. Espero que no se enteren de que dirigí y escribí un programa que tuvo 7 temporadas en ese mismo Canal Once durante los sexenios de Calderón y EPN".

Polémica beneficia a ‘La Oficina’

Contrario a lo anticipado por detractores de Fernando Bonilla, la controversia, lejos de afectar a la serie, aumentó su popularidad.

La Oficina tuvo un nuevo pico de visualizaciones, colocándola como el contenido número uno en México, reafirmando la decisión de Amazon de autorizar una segunda temporada.

Días antes de la controversia con Movimiento Ciudadano, Bonilla y el resto del elenco anunciaron por separado que el proyecto tendrá continuidad, aunque sin precisar el inicio de las grabaciones.

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