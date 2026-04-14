Fernando Bonilla estalla contra MC por incluirlo en propaganda política: “En su perra vida vuelvan a usar mi jeta”

El actor conocido por interpretar a Jerónimo Ponce lll en "La Oficina" es objeto de un meme difundido por la cuenta oficial de un partido político en Nuevo León, generando discusión. (Fernando Bonilla: Instagram)

Movimiento Ciudadano mató el furor en torno a la serie La Oficina. Fernando Bonilla, Jerónimo Ponce lll en la comedia de Prime Video, exhibió al partido por el uso no autorizado de su imagen en propaganda política en Nuevo León.

Fernando, hijo del icónico histrión Héctor Bonilla, definió en una frase corta y sin filtros su hastío por el uso de su imagen: “Ya le cayó caca al pastel”.

Su expresión hace referencia al momento en que el furor orgánico de un proyecto sufre un abrupto declive en popularidad. Esto ocurre cuando organizaciones y figuras públicas intentan aprovechar la tendencia para ganar visibilidad.

Fernando Bonilla protagoniza la versión mexicana de La Oficina, sumando su talento a una de las comedias más adaptadas del mundo

Fernando Bonilla: “En su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingad****”

En X fue más frontal. El standupero exigió al MC no volver a asociarlo. “Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingad****”, escribió.

Bonilla propició un debate donde defendió su posición de quienes consideraban que reaccionó de manera desproporcionada.

“Me encanta que hagan memes de la serie, obvio, es un reflejo de que está gustando y lo celebro un chingo. Pero una cosa son los memes para reírse y otra que se quiera colgar un pinche partido político. No me ching***”.

Luego del éxito de la serie, basada en la historia original de Ricky Gervais y Stephen Merchant, Fernando Bonilla ha sido señalado de apoyar a Morena, algo que ha rechazado públicamente.

Sobre la posibilidad de que la 4T pueda usar su imagen en campañas políticas, el histrión indicó que también lo rechazaría.

Fernando Bonilla expresa su indignación en redes sociales contra Movimiento Ciudadano por la utilización no autorizada de una imagen suya en una publicación elogiando la gestión de Nuevo León. (Fernando Bonilla: X)

¿Quién es Fernando Bonilla?

Fernando Bonilla es un destacado actor, director, dramaturgo y actor de doblaje mexicano, nacido el 21 de agosto de 1985 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia con honda raíz artística —es hijo del legendario actor Héctor Bonilla—, Fernando ha logrado forjar una identidad propia y sólida en la industria cultural del país.

Se formó profesionalmente en el Centro de Formación Actoral (CEFAC) y desde joven comenzó a trabajar en cine, teatro y televisión. En la pantalla grande, ha participado en cintas como Estanislao y El norte sobre el vacío. En televisión, es recordado por su versatilidad en series como Señora Acero y Rosario Tijeras.

Fernando Bonilla reaccionó a las críticas tras el estreno de La Oficina. (Especial)

Sin embargo, su mayor pasión yace en el teatro. Es fundador de la compañía Puño de Tierra, donde ha desarrollado una propuesta escénica crítica, política y humorística. Como director y dramaturgo, destaca por obras que cuestionan la realidad social, tales como Algo sobre las leyes de la gravitación y A ocho columnas.

Además, su voz es sumamente reconocida en el mundo del doblaje, dando vida a personajes icónicos en series animadas y películas comerciales. Fernando Bonilla se distingue hoy por ser un artista integral que equilibra el legado familiar con una visión contemporánea y comprometida del arte.