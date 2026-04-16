¿Cuánto ganaba Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres y cuánto podría ganar en Morena?

Citlalli Hernández, quien asumió la dirigencia de la Secretaría de las Mujeres en 2024, ahora será Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. (Jesús Avilés / Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inesperada renuncia y un cambio más en su gabinete: Citlalli Hernández dejará la Secretaría de las Mujeres a partir del 17 de abril.

De manera sorpresiva, pero convencida de su convicción política, la mandataria relató que la exfuncionaria ahora trabajará dentro del partido de Morena rumbo a las elecciones de 2027, una de las más grandes que México tendrá oportunidad de vivir.

Citlalli Hernández, quien asumió la dirigencia de la Secretaría de las Mujeres en 2024, ahora será presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Este es el sueldo que percibía Citlalli Hernández como Secretaria de las Mujeres

Citlalli Hernández se sumó al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum siendo la primera secretaria de las Mujeres, una secretaría que se conformó con la finalidad de ofrecer una atención especializada a todas las mujeres del país.

Cuando inició su administración, tomando en cuenta que dirigía un organismo recién creado, la ahora exsecretaria de las Mujeres percibía un sueldo mensual bruto de 182.726 pesos.

A esta cifra, deben restarse los impuestos que a todos los trabajadores en México se les considera, por lo que ya con las restas realizadas, el sueldo de Citlalli Hernández era de 126 mil pesos al mes por realizar sus funciones, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Infografía publicada el 13 de febrero de 2021 para dar a conocer las funciones de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (Facebook: Morena CDMX)

¿Cuánto ganaría ahora Citlalli en Morena?

El puesto que ahora ocupará Hernández, anunciado por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, no cuenta con información pública sobre las funciones y salarios que percibirá.

Infobae México consultó sobre el salario que percibe quien ocupa el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; sin embargo, al momento, la respuesta fue que esa información se “desconoce”.

El partido Morena quedó de dar información y transparencia sobre el nuevo cargo que ocupará Citlalli Hernández rumbo a las elecciones de 2027.

Cabe recordar que Morena tardó un año en transparentar los salarios de sus funcionarios, entre los que se encuentran el de Andrés Manuel López Beltrán “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador que hoy es Secretario General del partido.

Fue un año de opacidad en el que no se conocía el monto total de estas figuras políticas. Hoy, ya se conoce que Andy López Beltrán gana 127 mil 592 pesos brutos al mes, lo que da un total de 94 mil pesos ya sin impuestos.

¿Qué es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?

De acuerdo con Morena, esta comisión es la encargada de garantizar la democracia en los procesos electorales que se realicen.

Se creó en noviembre de 2020 y desde entonces, a través de ella, se han verificado y supervisado las elecciones.

Su principal función es mantener el diálogo interno entre las y los aspirantes a ocupar cargos de elección popular, de igual modo que busca garantizar el respeto a los resultados de las encuestas durante las elecciones internas del partido.

Es así como Luisa María Alcalde nombró a Citlalli Hernández como una de las piezas claves para este proceso electoral. Dentro de sus principales funciones se encuentra apoyar en las alianzas de Morena con los otros partidos y, además, en los procesos internos.