México

Citlalli Hernández se despide de la Secretaría de las Mujeres tras presentar su renuncia

La funcionaria confirmó que dejará el cargo para apoyar a Morena rumbo a las elecciones del 2027

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Citlalli Hernández acusó que algunos gobiernos conservadores han promovido el retroceso de derechos de las mujeres. | Secretaría de las Mujeres
Citlalli Hernández acusó que algunos gobiernos conservadores han promovido el retroceso de derechos de las mujeres. | Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández Mora confirmó que presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres, como lo informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para volver a trabajar en el partido Morena.

En su cuenta de X, la funcionaria federal publicó un mensaje para despedirse de su actual cargo, indicando que aceptará la invitación de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, para apoyar al partido rumbo a las elecciones del 2027.

“Como lo acaba de informar la presidenta @Claudiashein en la MañaneraDelPueblo, dejo el encargo de la Secretaría de las @mujeresgobmx para aceptar la invitación del @PartidoMorenaMx y acompañar el proceso electoral del 2027″, escribió en la red social.

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