Cámara de Diputados aprueba izar la bandera a toda asta por el natalicio de Rosario Castellanos

(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Las palabras de Rosario Alicia Castellanos Figueroa, forman parte de la cultura mexicana, pues en su obra literaria destacó a las mujeres y a los indígenas mexicanos.

La escritora es una de las figuras más importantes en la literatura mexicana, durante años ha sido reconocida en el ámbito académico, social y político a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, a casi un mes de su natalicia, próximo a celebrarse el 25 de mayo, la Cámara de Diputados marcó un hito.

Se aprobó el dictamen para establecer que la Bandera Nacional deberá izarse a toda asta el 25 de mayo, en conmemoración del natalicio de Rosario Castellanos Figueroa. (Captura de pantalla)

Pues ha avalado que la Bandera Nacional se ice a toda asta cada 25 de mayo para conmemorar el nacimiento de Rosario Castellanos Figueroa, en un acto que pretende consolidar la igualdad sustantiva y reconocer a las mujeres como protagonistas de la historia de México.

El dictamen incorpora la fecha en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y busca, de acuerdo con la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo del Partido Verde Ecologista (PVEM), rendir homenaje a una de las escritoras más influyentes en la literatura mexicana, así como visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas.

La reforma recibió la aprobación unánime de 435 votos en el pleno, sin abstenciones ni votos en contra. De , el dictamen adiciona un numeral 24 a la fracción I del artículo 18 de la ley citada, y fue turnado al Senado de la República para su trámite constitucional.

La figura de Rosario Castellanos como referente literario y cultural

El dictamen argumenta que Rosario Castellanos (1925-1974) compone una de las voces mexicanas más reconocidas, con una obra que abarca novela, cuento, poesía y teatro. Entre sus títulos centrales están “Balún Canán”, “Oficio de tinieblas”, “Álbum de familia” y “Poesía no eres tú”, identificadas como parte medular de la narrativa nacional.

La Cámara enfatiza que, aunque a Castellanos se le vincula con el feminismo y el indigenismo, la autora se mantuvo alejada de etiquetas y formuló una crítica social sin didactismo. Su presencia trascendió la literatura, pues incursionó en la promoción cultural, el periodismo y la diplomacia.

Labor multifacética de Rosario Castellanos

Desde muy joven, Castellanos llegó a la Ciudad de México para continuar su formación académica y entabló una amistad significativa con la poeta Dolores Castro. Inicialmente, inició estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero cambió su vocación hacia la Filosofía. Además, fue integrante del Grupo de los Ocho Poetas Mexicanos, junto a nombres como Javier Peñalosa y Alejandro Avilés, y formó parte de la llamada Generación del 50, que incluye a autores como Jaime Sabines y Carlos Fuentes.

Un nuevo reconocimiento en el calendario cívico

Con esta reforma, el calendario oficial mexicano suma una nueva fecha para el izamiento del lábaro patrio en homenajes. La diputada Trujillo Trujillo señala ante el pleno que la iniciativa convierte la conmemoración del natalicio de Castellanos en un acto simbólico que “hará visible el reconocimiento de los mexicanos y las mexicanas por su legado”.

La escritora mexicana Rosario Castellanos durante su juventud. (Cultura Colectiva).

En tribuna, la legisladora destaca que Castellanos alzó la voz contra las injusticias y desigualdades que afectan a mujeres y comunidades indígenas. Su palabra, afirma Trujillo, fue “lúcida, crítica y firme”, y su pensamiento representa una herramienta para que las niñas y jóvenes mexicanas comprendan que la desigualdad no debe considerarse normal ni aceptable.

El dictamen resalta que Castellanos rompió esquemas de su época y denunció estructuras patriarcales, racistas y clasistas. Además de su labor literaria, fue docente, periodista y diplomática, con una obra orientada a visibilizar la exclusión y la violencia social.