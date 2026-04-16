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Iniciativa para crear Colegio de Periodistas en Tamaulipas podría facilitar control y censura a la prensa, advierte Artículo19

El coelctivo alertó que el texto permite iniciar quejas públicas contra periodistas por “faltas éticas”

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Artículo 19 criticó la iniciativa en Tamaulipas. | Artículo 19
Artículo 19 criticó la iniciativa en Tamaulipas. | Artículo 19

ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtió que la iniciativa para crear el Colegio de Periodistas en Tamaulipas podría facilitar mecanismos de control y censura contra la prensa.

La organización señaló que esta propuesta, que busca reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, otorga al Estado un papel de control sobre lo que se consideran “prácticas éticas periodísticas” y puede convertirse en una herramienta de hostigamiento legal.

La iniciativa, presentada por la diputada Cynthia Lizabeti Jaime Castillo de Morena, afirma que no busca censura ni control estatal y que propone un esquema de autorregulación profesional.

Sin embargo, ARTICLE 19 alertó que el texto permite iniciar quejas públicas contra periodistas por faltas éticas, lo que podría derivar en humillación y desprestigio, especialmente en un contexto donde el gremio ya enfrenta campañas de difamación.

Entre las preocupaciones destacan la falta de independencia real del Colegio, ya que estaría vinculado a la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección, y la definición limitada de periodista, que excluye a quienes cumplen un rol social informativo fuera de la academia o profesión formal.

También se advierte que el Colegio podría publicar recomendaciones, informes y pedir disculpas públicas, lo que representa una presión adicional sobre la prensa. ARTICLE 19 cuestionó que el Estado quiera imponer criterios de moralidad o ética, pues estos pueden ser interpretados de forma amplia y arbitraria.

La organización llamó a reconsiderar la iniciativa y a priorizar la protección de los periodistas, en vez de establecer mecanismos que puedan ser usados para controlar o censurar su trabajo.

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