Jesús Sesma felicita a Citlalli Hernández por su regreso a Morena: “El día que me convoque, llegaré media hora antes para poder platicar”

Morena y el PVEM llevan un año y siete meses sin comunicación formal en Ciudad de México, lo que genera distanciamiento entre las fuerzas políticas locales. | (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Jesús Sesma Suárez, presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad de México, felicitó a Citlalli Hernández Mora por su reciente nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, su regreso al guinda tiene como objetivo reforzar la alianza con el verde y con el Partido del Trabajo (PT).

Hernández Mora refirió en conferencia de prensa, que buscará diálogo con los líderes de las fuerzas políticas aliadas rumbo a las elecciones 2027.

“Es mi amiga y es una gran política; el día que Citlalli me convoque, llegaré media hora antes para poder platicar un poquito más, porque de verdad es un gran acierto lo que hicieron. “Felicitarla como primera secretaria de las Mujeres; hizo un gran trabajo en la defensa de las mujeres”, declaró en entrevista con Grupo Multimedios.

Las declaraciones de Sesma se dan luego de señalar que Morena no ha entablado comunicación con el PVEM en un año y siete meses en la capital e informar que podrían romper la alianza al menos en CDMX, hecho que ha generado distanciamiento entre las fuerzas políticas, a diferencia de lo que sucede a nivel federal.

Ante esto, aclaró que el PVEM mantiene su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta el final de su mandato y que a nivel nacional sí existen canales de comunicación abiertos.

Sesma Suárez remarcó que la falta de comunicación no impide que el PVEM avance en su propio proyecto político en la capital, donde el partido se consolida como la tercera fuerza y prepara el terreno para competir en solitario, si fuera necesario.

Fortalezas y crecimiento del PVEM en alcaldías de la Ciudad de México

Jesús Sesma Suárez afirmó que el Partido Verde Ecologista de México ha experimentado un crecimiento significativo en varias alcaldías del sur de la ciudad, incluyendo Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan e Iztapalapa. Reconoció que el fortalecimiento es paulatino, pero insistió en que el partido cuenta con liderazgos sólidos y una base que se amplía tanto con militantes provenientes de otras fuerzas políticas como con ciudadanos interesados en sumarse.

El líder del PVEM en la CDMX.(Cuartoscuro)

Sesma Suárez señaló que, aunque el PVEM no aspira a ganar en todas las demarcaciones, el objetivo es consolidar una estructura sólida en la capital. Agradeció el acompañamiento que recibe el partido en el ámbito federal y destacó la importancia de valorarse internamente para ser valorados externamente.

Sostuvo que la ausencia de diálogo con el Gobierno local no ha frenado el avance del partido y que el crecimiento “es un tema aritmético”, donde cada espacio ganado contribuye al fortalecimiento de la organización.