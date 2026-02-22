Lorenzo Córdova, Laynez Potisek y Ríos Farjat, entre los nombres destacados del Consejo Consultivo de Somos México

El partido Somos México llevó a cabo su Asamblea Nacional Constitutiva donde nombró a distintas figuras como parte de su Consejo Consultivo. (x/@SomosMxMexico)

Este 21 de febrero de 2026, el partido político Somos México presentó durante su Asamblea Nacional Constitutiva el Consejo Consultivo Ciudadano, una instancia autónoma destinada a supervisar y valorar las decisiones del partido. Entre sus miembros incluyó a ministros retirados de la Suprema Corte, así como a figuras del activismo, el deporte, del arte y figuras públicas consideradas de oposición al gobierno actual.

Integrantes de la dirigencia no podrán competir por cargos de elección popular

Con esta asamblea el partido rosa avanzó en su proceso para convertirse oficialmente en partido político, durante el encuentro, Somos México designó como presidente a Guadalupe Acosta Naranjo y como secretaria general a Cecilia Soto González, cumpliendo así uno de los pasos fundamentales para obtener el registro.

En su estreno como presidente, Guadalupe Acosta Naranjo afirmó que la formación política tiene como objetivo consolidarse en el panorama nacional como una plataforma democrática, plural y ciudadana. Además, recalcó que los miembros de la dirigencia no tendrán permitido postularse a cargos de elección popular, una medida que presentó como garantía para impedir que las candidaturas sean controladas desde las altas esferas del partido.

Cuestionó de manera frontal al partido oficialista al denunciar una relación entre el poder político y la criminalidad, alertó sobre los riesgos de la reforma electoral promovida por el oficialismo, advirtiendo que podría alterar la legitimidad de la representación democrática.

Así quedo integrado el Consejo Consultivo de Somos México

El Consejo Consultivo quedó integrado por hasta 100 personalidades, entre las que destacan:

Lorenzo Córdova

Javier Laynez Potisek

Margarita Ríos Farjat

Adrián Lebarón

Agustín Basave

Ernesto Ruffo Appel

Antonio Lazcano

Clara Jusidman

José Ramón Cossío

Arturo Sarukán

María Elena Morera

Saskia Niño de Rivera

Macario Schettino

Roger Bartra

Rosalba Loya

Durante la Asamblea Nacional Constitutiva, las y los delegados aprobaron por unanimidad los documentos fundamentales, entre Estatutos, Declaración de Principios y Plan de Acción, y eligieron a las y los integrantes de este órgano consultivo.

Derechos de las mujeres en debate

Otro de los momentos determinantes de la asamblea giró en torno al debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres. La delegación del distrito 4 de Mérida, Yucatán sugirió suprimir de los documentos oficiales del partido las referencias al respaldo del derecho al aborto y a la libertad de decisión sobre el propio cuerpo.

Tras someter la iniciativa a votación, la mayoría respaldó la postura progresista, por lo que la defensa de un aborto seguro y gratuito continuará incluida en el plan de acción del partido.

Según la organización, asistieron 638 de las 814 personas delegadas representantes de 159 distritos electorales, logrando así el quórum legal certificado por el Instituto Nacional Electoral. El movimiento informó que, antes de la asamblea, celebró 246 asambleas distritales y superó las 310.000 afiliaciones.