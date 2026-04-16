México

Embajador de México en Rusia es llamado a Consulta en Moscú

La autoridad diplomática expresó inquietud por el caso de una ciudadana rusa menor de edad que permanece bajo resguardo por el gobierno mexicano

Guardar
La autoridad diplomática expresó inquietud por el caso de una ciudadana rusa menor de edad que permanece bajo resguardo por el gobierno mexicano
Rusia exige a México acceso consular inmediato a la menor Kristina Vladimirovna Romanova, retenida en una institución especializada mexicana. Crédito: Wikimedia Commons

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó este 16 de abril al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Mejías, para manifestar una vez más su preocupación por la situación de la menor Kristina Vladimirovna Romanova, ciudadana rusa, quien permanece retenida en una institución especializada en México.

La cancillería exige de manera categórica el acceso consular inmediato a la menor y que se faciliten todas las condiciones para su regreso a Rusia sin obstáculos, según el comunicado oficial difundido en las redes sociales de la dependencia.

El Ministerio reitera que las autoridades mexicanas habrían ignorado reiteradas solicitudes del gobierno ruso para resolver el caso.

La información subraya que el asunto permanece bajo seguimiento permanente por parte de la dependencia en coordinación con la diputada vicepresidenta de la Duma Estatal Anna Kuznetsova y la comisionada del presidente ruso para los derechos del niño María Lvova-Belova.

Menor rusa fue localizada por autoridades mexicanas en octubre del 2024

Despojo Edomex
La menor, identificada por las autoridades como K.V.R., fue hallada en buen estado de salud tras ser certificada por médicos de la Fiscalía mexiquense y de Baja California. Foto: Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó en Tijuana el 3 de octubre del 2024 a una adolescente rusa de 16 años que había sido reportada como desaparecida en Toluca desde el 28 de septiembre.

El caso abre una investigación por posible agresión sexual y omisión de cuidado, así como la emisión de una orden de captura contra un familiar sospechoso.

Personal de la FGJEM, en coordinación con autoridades de Baja California y el DIFEM, ubicó a la menor con iniciales K.V.R. en una vivienda de la colonia Patrimonial Benito Juárez, en la ciudad de Tijuana. La joven había desaparecido del Centro de Asistencia Social “Villa Hogar” del DIFEM en el municipio de Toluca.

Al momento de su localización, el equipo multidisciplinario explicó a la joven rusa que existía un boletín para su búsqueda y que sería trasladada de regreso al Estado de México. Antes del traslado, médicos de la Fiscalía mexiquense y de la Fiscalía de Baja California certificaron su estado físico.

La FGJEM comunicó que la conversación con la menor permitió recabar información relevante. La investigación señala que en diciembre de 2021, cuando tenía 13 años, habría sido agredida sexualmente en un domicilio de la colonia San Antonio Buenavista en Toluca. El presunto responsable es Andrey “N”, de 26 años y nacionalidad rusa, con quien mantiene vínculo familiar.

Andrey “N” ya cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en estos hechos. Según los antecedentes de la investigación, se presume que habría salido del país y se encuentra actualmente en Rusia.

¿Qué significa que un embajador sea llamado a consulta?

La autoridad diplomática expresó inquietud por el caso de una ciudadana rusa menor de edad que permanece bajo resguardo por el gobierno mexicano
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, por el caso de la ciudadana rusa Kristina Romanova. Crédito: Wikimedia Commons

Un llamado a consultas es un procedimiento diplomático en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país cita al embajador de otra nación acreditado en su territorio, con el fin de expresar de manera oficial una preocupación, protesta o exigencia relacionada con algún tema que afecta la relación entre ambos gobiernos.

Esta medida busca ejercer presión diplomática, aunque no implica la ruptura de vínculos ni la expulsión del representante extranjero.

A diferencia de la instrucción para que un gobierno ordene el regreso de su propio embajador a la capital, el llamado a consultas descrito aquí corresponde a la citación del representante diplomático de otro país ante la cancillería local. En el caso mencionado, Rusia convocó al embajador Eduardo Villegas Mejías para abordar directamente un tema específico que involucra a ambas naciones.

Temas Relacionados

RusiaEmbajadorPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

“México vibra”: todo lo que debes saber sobre la venta de boletos del festival previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

El festival “México Vibra” reunirá a grandes figuras de la música nacional en el Auditorio Nacional el 9 y 10 de junio, como parte de la agenda cultural previa al Mundial 2026

“México vibra”: todo lo que debes saber sobre la venta de boletos del festival previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

Más 30 mujeres asesinadas: el probable número real de las víctimas de Miguel Cortés, feminicida de Iztacalco

La abogada de sus últimas víctimas, Erendari Trujillo, confirmó a Infobae México que el asesino señaló un mayor número de víctimas de las ocho que se sospechaban, además que guardaba varias fichas de búsqueda

Más 30 mujeres asesinadas: el probable número real de las víctimas de Miguel Cortés, feminicida de Iztacalco

Es oficial, el Tren Suburbano Lechería - AIFA inicia operaciones el 19 de abril

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum está por inaugurar una de las obras heredadas del sexenio de López Obrador

Es oficial, el Tren Suburbano Lechería - AIFA inicia operaciones el 19 de abril

Senadora panista advierte riesgo de “catástrofe” en tramo Cancún–Tulum del Tren Maya

Autoridades federales anuncian análisis técnico mientras surgen llamados a verificar la viabilidad estructural de la obra

Senadora panista advierte riesgo de “catástrofe” en tramo Cancún–Tulum del Tren Maya

Pensión del Bienestar: ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?

Una suspensión bancaria mueve la fecha de depósito para quienes reciben este apoyo; las autoridades ya preparan un calendario actualizado para evitar confusiones

Pensión del Bienestar: ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cinco integrantes de “Los Chapitos” con armas largas y otros indicios delictivos en Sinaloa

Detienen a cinco integrantes de “Los Chapitos” con armas largas y otros indicios delictivos en Sinaloa

Reportan que alcalde de Taxco no regresó a trabajar tras secuestro

Balacera en palenque clandestino deja 5 muertos y 10 heridos en Corregidora, sitio donde operan el CJNG y el CSRL

Esta declaración podría salvar a El Mayo Zambada en su juicio de EEUU, según experto

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Mancera pide ayuda a la policía de CDMX por misteriosas amenazas de muerte

Mauricio Mancera pide ayuda a la policía de CDMX por misteriosas amenazas de muerte

Jessie Ware en Teatro Metropolitan: fecha y boletos para ‘The Superbloom Tour’ de la cantante británica de dance pop

Fernanda Familiar estalla y lanza duro mensaje en plena polémica legal en contra de Saskia Niño de Rivera

Critican al ‘Escorpión Dorado’ por “incómoda entrevista” al elenco de Malcolm el de en Medio

Ed Sheeran busca frenar a los revendedores en México: estas son las medidas de seguridad

DEPORTES

“México vibra”: todo lo que debes saber sobre la venta de boletos del festival previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

“México vibra”: todo lo que debes saber sobre la venta de boletos del festival previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

Muere Alejandro Burillo Azcárraga, exdueño del Atlante y cercano a Televisa y la FMF

¿Cuánto tiempo estará fuera Nico Ibáñez con Cruz Azul? Confirman la gravedad de su lesión

Místico y Templario brillan en la lucha estelar y vencen con autoridad a Soberano Jr. y Black Tiger

Diego Cocca denuncia poco respaldo en la Selección Mexicana: “Yo pedía un proceso y no me lo dieron”