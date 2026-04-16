Embajador de México en Rusia es llamado a Consulta en Moscú

Rusia exige a México acceso consular inmediato a la menor Kristina Vladimirovna Romanova, retenida en una institución especializada mexicana. Crédito: Wikimedia Commons

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó este 16 de abril al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Mejías, para manifestar una vez más su preocupación por la situación de la menor Kristina Vladimirovna Romanova, ciudadana rusa, quien permanece retenida en una institución especializada en México.

La cancillería exige de manera categórica el acceso consular inmediato a la menor y que se faciliten todas las condiciones para su regreso a Rusia sin obstáculos, según el comunicado oficial difundido en las redes sociales de la dependencia.

El Ministerio reitera que las autoridades mexicanas habrían ignorado reiteradas solicitudes del gobierno ruso para resolver el caso.

La información subraya que el asunto permanece bajo seguimiento permanente por parte de la dependencia en coordinación con la diputada vicepresidenta de la Duma Estatal Anna Kuznetsova y la comisionada del presidente ruso para los derechos del niño María Lvova-Belova.

Menor rusa fue localizada por autoridades mexicanas en octubre del 2024

La menor, identificada por las autoridades como K.V.R., fue hallada en buen estado de salud tras ser certificada por médicos de la Fiscalía mexiquense y de Baja California. Foto: Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó en Tijuana el 3 de octubre del 2024 a una adolescente rusa de 16 años que había sido reportada como desaparecida en Toluca desde el 28 de septiembre.

El caso abre una investigación por posible agresión sexual y omisión de cuidado, así como la emisión de una orden de captura contra un familiar sospechoso.

Personal de la FGJEM, en coordinación con autoridades de Baja California y el DIFEM, ubicó a la menor con iniciales K.V.R. en una vivienda de la colonia Patrimonial Benito Juárez, en la ciudad de Tijuana. La joven había desaparecido del Centro de Asistencia Social “Villa Hogar” del DIFEM en el municipio de Toluca.

Al momento de su localización, el equipo multidisciplinario explicó a la joven rusa que existía un boletín para su búsqueda y que sería trasladada de regreso al Estado de México. Antes del traslado, médicos de la Fiscalía mexiquense y de la Fiscalía de Baja California certificaron su estado físico.

La FGJEM comunicó que la conversación con la menor permitió recabar información relevante. La investigación señala que en diciembre de 2021, cuando tenía 13 años, habría sido agredida sexualmente en un domicilio de la colonia San Antonio Buenavista en Toluca. El presunto responsable es Andrey “N”, de 26 años y nacionalidad rusa, con quien mantiene vínculo familiar.

Andrey “N” ya cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en estos hechos. Según los antecedentes de la investigación, se presume que habría salido del país y se encuentra actualmente en Rusia.

¿Qué significa que un embajador sea llamado a consulta?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, por el caso de la ciudadana rusa Kristina Romanova. Crédito: Wikimedia Commons

Un llamado a consultas es un procedimiento diplomático en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país cita al embajador de otra nación acreditado en su territorio, con el fin de expresar de manera oficial una preocupación, protesta o exigencia relacionada con algún tema que afecta la relación entre ambos gobiernos.

Esta medida busca ejercer presión diplomática, aunque no implica la ruptura de vínculos ni la expulsión del representante extranjero.

A diferencia de la instrucción para que un gobierno ordene el regreso de su propio embajador a la capital, el llamado a consultas descrito aquí corresponde a la citación del representante diplomático de otro país ante la cancillería local. En el caso mencionado, Rusia convocó al embajador Eduardo Villegas Mejías para abordar directamente un tema específico que involucra a ambas naciones.