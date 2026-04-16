Elenco de ‘Malcolm el de en medio’ defiende a Stevie LGBT frente a las críticas del Escorpión Dorado

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‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ llegó a la pantalla el 10 de abril, revelando el destino de la familia Wilkinson luego del desenlace de la serie. El reencuentro generó entusiasmo, pero también provocó un debate inesperado entre los seguidores de la producción.

Las redes sociales y foros de fanáticos se encendieron tras la decisión del creador Linwood Boomer de mostrar a Stevie Kenarban formando una familia con su esposo.

Parte del público señaló su desacuerdo, argumentando que el personaje no había mostrado esa orientación sexual en la historia original. Las críticas se centraron en la coherencia narrativa y en el derecho de los creadores a reconfigurar la vida de los personajes años después.

Elenco responde a la controversia por el personaje de Stevie

Stevie formó una familia con un hombre en el nuevo especial de 'Malcolm'. (captura de pantalla)

Durante su visita a la Ciudad de México para promocionar el especial, Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson se enfrentaron a la pregunta que circula entre los fans: la sexualidad de Stevie. En una entrevista con El Escorpión Dorado, los actores abordaron el tema con naturalidad.

Al ser consultado por la reacción de la audiencia, Masterson fue claro: “La serie es un reflejo de los tiempos que se viven ahora, y de nuevo, es desde el punto de vista del escritor y cómo es su vida”. El actor subrayó que, durante la grabación, el asunto no provocó mayor debate entre el elenco.

La polémica surgió principalmente por la percepción de que el personaje había sido representado como heterosexual durante la serie original. Sin embargo, los intérpretes de los hermanos Wilkinson respondieron con ironía, recordando que la orientación sexual puede ser diversa y que cada historia tiene espacio para nuevas interpretaciones:

“Hay hombres que les gustan las mujeres pero también los hombres, ¿cierto Escorpión?“.

En palabras de Justin Berfield, el propósito de Malcolm siempre ha sido “ser una comedia familiar”, y esa sigue siendo la esencia, más allá de los cambios o revelaciones en la vida de los personajes. El actor consideró que las críticas ante estas decisiones creativas carecen de fundamento y que la serie debe entenderse como un reflejo de la sociedad actual.